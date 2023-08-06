Кроксы, шпильки и другая вредная обувь

Ортопед Винсент: кроксы нельзя носить постоянно. Дело в том, что эти популярные шлёпанцы плохо фиксируют пятку. Поэтому мы стараемся удержать их на ноге, поджимая пальцы, которые в итоге деформируются. Кроме того, тапочки из полимера могут вызывать проблемы с сухожилиями, вести к образованию мозолей и натоптышей. Это касается любой обуви без задника, рассказывала ранее специалист по патологиям стопы (подолог) Меган Лихи.

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Доктор Лихи из Иллинойского института костей и суставов отмечала в разговоре с HuffPost: «К сожалению, кроксы не подходят для ношения в течение всего дня». С ней согласна подолог, участница реалити-шоу TLC «Мои ноги убивают меня» Эбони Винсент. В интервью тому же изданию она назвала и другие вредные виды обуви.

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Кроксы

Crocs — американская компания, которая производит шлёпанцы (правильнее их назвать сабо) под одноимённым брендом. Первая модель появилась в 2002 году, с тех пор компания продала сотни миллионов пар этой обуви.

Кроксы — это хорошая обувь для дома или для небольших прогулок, говорит Винсент. «Но когда я вижу людей в кроксах в Диснейленде или когда они по несколько часов стоят в этой обуви, то понимаю, что они, наверно, будут испытывать проблемы с ногами», — добавила ортопед.

При этом, по словам доктора Лихи, кроксы обеспечивают хорошую поддержку своду стопы. Вероятно, поэтому в России их так любят медработники.

Обувь на высоких каблуках

По мнению доктора Винсент, обувь на высоких каблуках можно надевать в особых случаях, но частить с этим не следует. В конце концов, мы не Барби, чтобы ходить на шпильках весь день.

Женщины, которые постоянно ходят на каблуках, в итоге будут страдать от проблем с косточками, ахилловом сухожилием, а также от появления мозолей и пяточных шпор.

Неправильные кроссовки

Заниматься спортом нужно в предназначенной для этого обуви. Для бега нужны специальные кроссовки, экономить на них не стоит, предупреждает ещё один американский подиатр Джей Спектор.

Специалист рекомендует менять кроссовки каждые 500–800 км или через 6–8 месяцев.

Также врачи настоятельно не советуют бегать босиком или в обуви с плоской подошвой.

Обувь на плоской подошве

Как рассказал ортопед Павел Семиченков, такая обувь, если её долго носить, создаёт дополнительную нагрузку на ноги и позвоночник. Это проиводит к деформации стопы, что чревато развитием плоскостопия и сколиоза. В общем, не ходите в кедах постоянно.

Ходьба босиком

Помимо бородавок и других болячек, которые можно подцепить в бассейне, душевой спортзала или гостинице, при ходьбе без обуви есть риск получить травму, предупреждает американский подолог Джейсон Голд.

Если у вас дома сплошная плитка на полу, доктор тоже не советует ходить по ней босиком. Могут появиться мозоли, а стопы — деформироваться, в результате ходить без тапочек будет уже не так комфортно, также придётся тщательнее подбирать обувь — подойдёт уже не всякая.

Особенно прогулки босиком противопоказаны тем, кто болен диабетом, добавила доктор Винсент. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови может повредить нервы на ногах. В итоге человек может получить травму и не почувствовать этого. Каждый пятый диабетик приходит в больницу именно из-за проблем с ногами.