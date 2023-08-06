Фитнес-тренер раскрыла правила выполнения вакуума для новичков

Эксперт заявила, что новичкам рекомендуется делать упражнение по утрам натощак. Тренер отметила, что важно добиться регулярности, однако не стоит выполнять вакуум каждый день.

Также Бутова описала правильную технику вакуума. Исходное положение — лежа на спине, стопы стоят на коврике, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вдоль тела. Затем сделайте медленный и глубокий вдох носом, выдохните через рот, втягивая живот и поднимая голову, плечи и лопатки. Задержитесь в таком положении на 10-15 секунд, создавая напряжение в мышцах живота, словно приближая пупок к позвоночнику. После этого расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.