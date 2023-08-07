Названа добавка для овсянки, которая улучшает метаболизм после 40

Овсянка не только вкусная, но сытная и полезная для пищеварения каша. Важно помнить, что эта крупа может быть настолько полезной, насколько полезны ингредиенты, которые в нее добавляют. Диетолог Крутика Нанавати назвала топпинг для овсяной каши, который поможет улучшить фигуру и ускорить обмен веществ, пишет издание She Finds.

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Всем известно, что орехи и семечки — прекрасные добавки для овсяных хлопьев или йогурта. В них содержатся полезные жиры.

Как отметила Нанавати, семена чиа, в частности, могут творить чудеса, помогая похудеть. И они прекрасно сочетаются с овсянкой.

— Ежедневное добавление нескольких столовых ложек семян в рацион принесет большую пользу для здоровья. Они богаты пищевыми волокнами, которые помогают контролировать чувство голода, снижают уровень холестерина и уменьшают воспаление в организме, — объяснила она.