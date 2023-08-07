Гинеколог рассказала о минусах контрацепции с имплантатом

Гинеколог Антонова: подкожный контрацептив вызывает кровянистые выделения. И с этим сталкивается каждая десятая женщина в первый год после его установки. Перекрывают ли преимущества этого метода предохранения от нежелательной беременности этот и другие недостатки, рассказала акушер-гинеколог DocMed Екатерина Антонова.

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Что такое контрацепция с имплантатом

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Имплантационная контрацепция — это метод предохранения от нежелательной беременности, основанный на применении специальных подкожных имплантов.

Это контрацептив вживляют прямо в вас. Выглядит он как стержень от шариковой ручки — 40 мм в длину и 2 мм в диаметре.

Как действует противозачаточный имплантат

Это чисто прогестиновый контрацептив, то есть в его составе только один вид гормона (прогестерон). Он содержит этоногестрел, который постепенно высвобождается в течение трёх лет. Задачи контрацептива — подавлять овуляцию и увеличивать вязкость цервикальной слизи.

Как устанавливают подкожный имплантат

С помощью специального апликатора его вводят во внутреннюю поверхность плеча. Рекомендуемое время — с 1-го по 5-й день менструального цикла. Можно поставить и в другой день, но тогда врач сначала проверит, не беременны ли вы и семь дней придётся использовать дополнительный метод контрацепции.

Перед установкой подкожного имплантата в любом случае нужно консультироваться с врачом-гинекологом.

Плюсы контрацепции с имплантатом

В этом не придраться — он удобный, незаметный и надёжный.

Это самый эффективный контрацептив по индексу Перля, который показывает надёжность метода контрацепции: чем он ниже — тем лучше. Значение подкожного — 0,05.

Имплантат ставят на 3 года. Но если захотите, можно извлечь его и раньше.

Подкожный контрацептив всегда в вас — не нужно думать о том, принял таблетку или нет.

Его невозможно использовать неправильно.

Можно применять при грудном вскармливании.

Минусы подкожного контрацептива

Несмотря на то что после установки имплантата представляется, что о нём несколько лет можно не думать, всё-таки он будет вам напоминать о себе. И вот чем:

В первый год использования появляются нерегулярные длительные мажущие кровянистые выделения. Согласно инструкции, с этим сталкивается каждая десятая женщина.

Прекращается менструация. По словам гинеколога, это не влияет на фертильность в будущем: имплантат уберут — и забеременеть можно хоть в первый месяц после этого.

Приводит к усилению акне у 12% женщин.

Вызывает болезненность молочных желез у 10% женщин.

Не защищает от инфекций, передающихся половым путём (ИППП).

Экстренная контрацепция

Помимо контрацептивов, которые устанавливаются на долгое время и которые нужно пить постоянно, есть и экстренные методы. О них «Секрету» рассказала врач — акушер-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова.

Такое предохранение от беременности бывает:

гормональное — например, в ближайшие дни после полового акта ставят внутриматочную спираль.

негормональное — это препараты. Чаще всего используют левоноргестрел («Постинор», «Эскапел») и мифепристон («Женале»).

Лекарства для экстренной контрацепции всё ещё продаются в российских аптеках, в отличие от препаратов для медикаментозного аборта.