«Где тонко, там и рвется»: врач рассказала, чем опасен длительный стресс
Если кратковременный стресс для организма может быть даже полезен, то постоянный приводит к его истощению. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.
По словам собеседница «ВМ», при стрессе надпочечники вырабатывают адреналин, который стимулирует работу иммунной системы. Но если этот процесс становится длительным, начинает страдать сердечно-сосудистая система: повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.
И если здоровые люди после этого быстро приходят в форму, то при наличии заболеваний могут возникнуть проблемы.
— У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется, — поделилась Шиндряева.
Помимо этого, невролог призвала граждан не относиться легкомысленно к такому заболеванию, как депрессия. Доктор наук подчеркнула, что это не просто плохое настроение, а серьезный диагноз, справиться с которым поможет лишь квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт, но не психолог.