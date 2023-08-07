Врач рассказала, чем опасен длительный стресс

Если кратковременный стресс для организма может быть даже полезен, то постоянный приводит к его истощению. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

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По словам собеседница «ВМ», при стрессе надпочечники вырабатывают адреналин, который стимулирует работу иммунной системы. Но если этот процесс становится длительным, начинает страдать сердечно-сосудистая система: повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ.

И если здоровые люди после этого быстро приходят в форму, то при наличии заболеваний могут возникнуть проблемы.

— У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется, — поделилась Шиндряева.