Как составить рацион правильного питания на каждый день

Правильное питание — основа комфортной жизни. Согласно исследованиям, формирование здоровых пищевых привычек снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает избавиться от лишнего веса. В материале «Ленты.ру» рассказываем, как постепенно перейти на более сбалансированный рацион и что в него включить.
Основные принципы правильного питания
Долгое время считалось, что самое главное при переходе на правильное питание — это контроль размера порций и подсчет калорий: чем меньше их в рационе, тем быстрее удастся сбросить вес. Однако не для всех похудение является главной целью; более того, дефицит калорий может привести к нехватке важных макро- и микроэлементов.
Основные макронутриенты, без которых невозможно нормальное функционирование организма, — это белки, жиры и углеводы
К микроэлементам относятся такие вещества, как магний, железо, кальций и другие. Каждый из них незаменим и каждый играет свою роль — поддерживает иммунную систему, участвует в выработке энергии, отвечает за здоровье суставов и костей. Суточная потребность в этих веществах для всех людей индивидуальна, поэтому перед тем, как менять свое питание, стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, чего не хватает в организме, а что, наоборот, в избытке, также необходимо проверить наличие хронических заболеваний.
После этого можно заняться своим рационом. Эксперты британской национальной службы здравоохранения (NHS) советуют запомнить следующие основные правила.
Основные правила здорового питания
- Ешьте больше фруктов и овощей. Британские врачи рекомендуют съедать пять порций разнообразных фруктов и овощей в день — они могут быть свежими, консервированными, замороженными, сушеными или даже в виде смузи.
- Ешьте больше рыбы. Рекомендуется съедать не менее двух рыбных блюд в неделю, в том числе не менее одного блюда из жирной рыбы. К жирной рыбе относятся лосось, форель, сельдь и скумбрия; к нежирной — пикша, камбала, кижуч, треска, тунец, скат, хек.
- Сократите потребление насыщенных жиров и сахара. Насыщенные жиры содержатся во многих продуктах: в мясе, колбасах, сливочном масле, твердых сырах, печенье. Слишком большое количество насыщенных жиров может привести к повышению уровня холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По рекомендациям врачей, мужчины в среднем должны потреблять не более 30 граммов насыщенных жиров в день, женщины — не более 20 граммов. Что касается сахара, то высоким содержанием сахара считается более 22,5 грамма на 100 граммов продукта.
- Сократите потребление соли. Оптимальное количество соли для взрослого человека — не более 6 граммов в день. Высокое содержание соли в организме может привести к повышению артериального давления, а оно, в свою очередь, — к риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.
- Не пропускайте завтрак. Здоровый завтрак с небольшой калорийностью (например, овсяная каша или творожная запеканка) может стать частью сбалансированной диеты и помочь получить питательные вещества, необходимые для поддержания хорошего здоровья. Пропустив завтрак, человек, наоборот, рискует съесть больше в другое время дня и набрать вес.
- Следите за водным балансом. Это необходимо, чтобы не испытывать обезвоживания. У каждого своя норма, но в среднем рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды в день. Важно, чтобы этот объем не заменялся соками, компотами и газированными напитками — в них много сахара.
- Добавьте физические нагрузки. Это особенно актуально для тех, кто стремится похудеть, но в целом спорт полезен для всех, поскольку физическая активность улучшает самочувствие и также снижает риск развития разных заболеваний.
Нутрициолог Анастасия Гюбнер в беседе с «Лентой.ру» посоветовала также составить режим питания и придерживаться его ежедневно.
Количество приемов пищи — сугубо индивидуальная история — кому-то подойдет двухразовое питание, которое стало модным последние несколько лет, а кому-то — только пятиразовое. Главный принцип пищевого тайминга такой: завтрак должен состояться в первый час после пробуждения, ужин — за три-четыре часа до сна. В остальное время распределите один-два приема пищи, учитывая, что интервал между ними должен составлять примерно четыре часа
Гюбнер подчеркивает, что на полноценный прием пищи нужно выделять не менее 15-20 минут и есть медленно, тщательно пережевывая пищу.
Как составить здоровое меню на каждый день
Список продуктов, рекомендуемых при правильном питании
- Рыба и морепродукты. В рыбе содержится масса минеральных элементов: фосфор, кальций, магний, калий, железо, йод. Все они необходимы человеческому организму. Кроме того, рыба — источник витаминов B12 и D и Омега-3 жирных кислот, которые полезны для мозга и сердечно-сосудистой системы. Известный всем с детства рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, а также улучшает состояние волос и ногтей. То же применимо и к морепродуктам.
- Цельнозерновые продукты. Блюда, приготовленные из муки грубого помола, в отличие от других, не будут способствовать возникновению ожирения, сердечных заболеваний и сахарного диабета, а такие продукты, как цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы насытят организм «правильными» углеводами, которые не повредят фигуре.
- Молочные и кисломолочные продукты. Это — источники белка и кальция, которые хорошо усваиваются организмом, улучшают метаболизм и укрепляют иммунную систему. Единственный нюанс — продукты, содержащие молоко, как правило, довольно калорийны, поэтому тем, кто не хочет набрать лишний вес, стоит отдавать предпочтение обезжиренным продуктам без добавления сахара.
- Яйца. Это легкоусвояемый белок, без которого не будут нормально функционировать многие системы организма. Именно поэтому практически каждый специалист посоветует включить в свое меню вареное яйцо.
- Бобовые культуры. Фасоль, нут, горох, чечевица — белки растительного происхождения. Они отлично утоляют голод, дают запас необходимой энергии, улучшают процесс пищеварения. Не забывайте о том, что все бобовые необходимо замачивать перед приготовлением.
- Бурый рис. Содержит витамин В, отвечающий за работу пищеварительной системы, а также фолиевую кислоту и глютен, которые хорошо влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Бурый рис в рационе поможет улучшить метаболизм и стабилизировать работу печени и почек.
- Оливковое масло. Выводит из организма токсины и снижает уровень холестерина, а также улучшает состояние кожи и волос за счет содержания антиоксидантов, поддерживает здоровье печени.
- Ягоды. Еще один источник антиоксидантов, тормозящий процессы старения в организме и отлично заменяющий вредные сладости.
- Овощи и фрукты. В здоровый рацион обязательно должны входить свежие фрукты и овощи. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддержат иммунитет.
От каких продуктов стоит отказаться
- Магазинные консервы. Чтобы продукты хранились как можно дольше и сохраняли привлекательный вид, производители добавляют в них много красителей и консервантов, соли, уксуса.
- Майонез и соусы на его основе (сырный, чесночный, спайси). В майонезе содержится много жиров, что способствует увеличению веса. Кроме того, в майонезных соусах часто можно встретить канцерогены, которые нарушают работу сосудов и приводят к отложению холестерина.
- Копченые продукты. При копчении в мясо и рыбу добавляют много соли, которая перегружает почки, а также в перспективе вредит суставам.
- Жареные продукты. При жарке используется большое количество масла, злоупотребление которым также приводит к появлению лишнего веса и серьезной нагрузке на печень.
- Сладкое и мучное. В шоколадках и выпечке содержатся так называемые «быстрые» углеводы, которые помогают насытиться, но способствуют отложению жира и повышают уровень сахара в крови. Кстати, к сладкому относятся не только снеки, но и газированные напитки — в них также содержится много сахара.
Ошибки при переходе на правильное питание
Многие люди, которые переходят на здоровую еду, спустя долгое время не получают желаемого результата: вес стоит на месте, состояние здоровья не улучшается. Анастасия Гюбнер выделяет три главные ошибки, которые могут мешать при достижении цели.
Топ-3 ошибки при переходе на правильное питание
Отсутствие системы питания
Для того чтобы сформировать ее, необходимо иметь хотя бы базовые представления о том, как работает организм и какие вещества могут быть для него полезны.
"Если мы говорим про женскую аудиторию, то в топе самых полезных веществ, про которые забывают женщины, железо, йод, магний, витамин D и витамины группы В. Продукты, которые содержат эти вещества в большом количестве — это печень, в том числе печень трески, морская капуста, тыквенные семечки, нешлифованные цельные крупы", — Анастасия Гюбнер, нутрициолог.
Для мужчин особенно важен цинк (большое содержание этого вещества есть в моллюсках), ликопин, снижающий риск развития рака простаты и содержащийся, например, в помидорах, железо и омега-3 жирные кислоты (содержатся в мясе и рыбе).
Отсутствие режима питания
«Многие пренебрегают пищевым таймингом и питаются хаотично: сегодня есть завтрак, а завтра — нет; сегодня пообедали в одно время, а завтра забыли и вспомнили про еду только ближе к ужину», — рассуждает Анастасия Гюбнер.
Такое непостоянство всегда плохо влияет на пищеварительную систему и постепенно снижает качество усвоения питательных веществ. Как логическое следствие — накопленный дефицит витаминов и минералов, поясняет специалист.
Игнорирование сигналов тела
Часто люди не слышат свой организм: возможно, ему давно не хватает каких-то определенных веществ, поэтому он отказывается работать нормально и уж точно не собирается сбрасывать вес в этот момент. Анастасия Гюбнер выделяет несколько признаков, на которые обязательно стоит обратить внимание и желательно показаться специалисту.
Какие симптомы говорят о дефиците питательных веществ?
- Появление белых полос на ногтевой пластине. Это состояние называется лейконихия; оно появляется на фоне недостатка кальция, железа и цинка и дефицита витаминов С, Е и А.
- Постоянная усталость и сонливость (особенно в душном помещении). Это признак дефицита железа.
- Покраснение каймы губ или трещинки в уголках рта говорят о дефиците витамина А и витаминов группы В.
- Акне в возрасте 25+ свидетельствует о недостатке цинка, витаминов группы В и нарушении баланса половых гормонов на фоне стресса или инсулинорезистенции, то есть снижения чувствительности к инсулину.