Как составить рацион правильного питания на каждый день

Правильное питание — основа комфортной жизни. Согласно исследованиям, формирование здоровых пищевых привычек снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает избавиться от лишнего веса. В материале «Ленты.ру» рассказываем, как постепенно перейти на более сбалансированный рацион и что в него включить.

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Основные принципы правильного питания

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Долгое время считалось, что самое главное при переходе на правильное питание — это контроль размера порций и подсчет калорий: чем меньше их в рационе, тем быстрее удастся сбросить вес. Однако не для всех похудение является главной целью; более того, дефицит калорий может привести к нехватке важных макро- и микроэлементов.

Основные макронутриенты, без которых невозможно нормальное функционирование организма, — это белки, жиры и углеводы

К микроэлементам относятся такие вещества, как магний, железо, кальций и другие. Каждый из них незаменим и каждый играет свою роль — поддерживает иммунную систему, участвует в выработке энергии, отвечает за здоровье суставов и костей. Суточная потребность в этих веществах для всех людей индивидуальна, поэтому перед тем, как менять свое питание, стоит проконсультироваться с врачом и выяснить, чего не хватает в организме, а что, наоборот, в избытке, также необходимо проверить наличие хронических заболеваний.

После этого можно заняться своим рационом. Эксперты британской национальной службы здравоохранения (NHS) советуют запомнить следующие основные правила.

Основные правила здорового питания Ешьте больше фруктов и овощей. Британские врачи рекомендуют съедать пять порций разнообразных фруктов и овощей в день — они могут быть свежими, консервированными, замороженными, сушеными или даже в виде смузи.

Ешьте больше рыбы. Рекомендуется съедать не менее двух рыбных блюд в неделю, в том числе не менее одного блюда из жирной рыбы. К жирной рыбе относятся лосось, форель, сельдь и скумбрия; к нежирной — пикша, камбала, кижуч, треска, тунец, скат, хек.

Сократите потребление насыщенных жиров и сахара. Насыщенные жиры содержатся во многих продуктах: в мясе, колбасах, сливочном масле, твердых сырах, печенье. Слишком большое количество насыщенных жиров может привести к повышению уровня холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По рекомендациям врачей, мужчины в среднем должны потреблять не более 30 граммов насыщенных жиров в день, женщины — не более 20 граммов. Что касается сахара, то высоким содержанием сахара считается более 22,5 грамма на 100 граммов продукта.

Сократите потребление соли. Оптимальное количество соли для взрослого человека — не более 6 граммов в день. Высокое содержание соли в организме может привести к повышению артериального давления, а оно, в свою очередь, — к риску сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.

Не пропускайте завтрак. Здоровый завтрак с небольшой калорийностью (например, овсяная каша или творожная запеканка) может стать частью сбалансированной диеты и помочь получить питательные вещества, необходимые для поддержания хорошего здоровья. Пропустив завтрак, человек, наоборот, рискует съесть больше в другое время дня и набрать вес.

Следите за водным балансом. Это необходимо, чтобы не испытывать обезвоживания. У каждого своя норма, но в среднем рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды в день. Важно, чтобы этот объем не заменялся соками, компотами и газированными напитками — в них много сахара.

Добавьте физические нагрузки. Это особенно актуально для тех, кто стремится похудеть, но в целом спорт полезен для всех, поскольку физическая активность улучшает самочувствие и также снижает риск развития разных заболеваний.

Нутрициолог Анастасия Гюбнер в беседе с «Лентой.ру» посоветовала также составить режим питания и придерживаться его ежедневно.

Количество приемов пищи — сугубо индивидуальная история — кому-то подойдет двухразовое питание, которое стало модным последние несколько лет, а кому-то — только пятиразовое. Главный принцип пищевого тайминга такой: завтрак должен состояться в первый час после пробуждения, ужин — за три-четыре часа до сна. В остальное время распределите один-два приема пищи, учитывая, что интервал между ними должен составлять примерно четыре часа

Гюбнер подчеркивает, что на полноценный прием пищи нужно выделять не менее 15-20 минут и есть медленно, тщательно пережевывая пищу.

Как составить здоровое меню на каждый день

Список продуктов, рекомендуемых при правильном питании Рыба и морепродукты. В рыбе содержится масса минеральных элементов: фосфор, кальций, магний, калий, железо, йод. Все они необходимы человеческому организму. Кроме того, рыба — источник витаминов B12 и D и Омега-3 жирных кислот, которые полезны для мозга и сердечно-сосудистой системы. Известный всем с детства рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, а также улучшает состояние волос и ногтей. То же применимо и к морепродуктам.

Цельнозерновые продукты. Блюда, приготовленные из муки грубого помола, в отличие от других, не будут способствовать возникновению ожирения, сердечных заболеваний и сахарного диабета, а такие продукты, как цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы насытят организм «правильными» углеводами, которые не повредят фигуре.

Молочные и кисломолочные продукты. Это — источники белка и кальция, которые хорошо усваиваются организмом, улучшают метаболизм и укрепляют иммунную систему. Единственный нюанс — продукты, содержащие молоко, как правило, довольно калорийны, поэтому тем, кто не хочет набрать лишний вес, стоит отдавать предпочтение обезжиренным продуктам без добавления сахара.

Яйца. Это легкоусвояемый белок, без которого не будут нормально функционировать многие системы организма. Именно поэтому практически каждый специалист посоветует включить в свое меню вареное яйцо.

Бобовые культуры. Фасоль, нут, горох, чечевица — белки растительного происхождения. Они отлично утоляют голод, дают запас необходимой энергии, улучшают процесс пищеварения. Не забывайте о том, что все бобовые необходимо замачивать перед приготовлением.

Бурый рис. Содержит витамин В, отвечающий за работу пищеварительной системы, а также фолиевую кислоту и глютен, которые хорошо влияют на состояние кожи, волос и ногтей. Бурый рис в рационе поможет улучшить метаболизм и стабилизировать работу печени и почек.

Оливковое масло. Выводит из организма токсины и снижает уровень холестерина, а также улучшает состояние кожи и волос за счет содержания антиоксидантов, поддерживает здоровье печени.

Ягоды. Еще один источник антиоксидантов, тормозящий процессы старения в организме и отлично заменяющий вредные сладости.

Овощи и фрукты. В здоровый рацион обязательно должны входить свежие фрукты и овощи. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддержат иммунитет.

От каких продуктов стоит отказаться Магазинные консервы. Чтобы продукты хранились как можно дольше и сохраняли привлекательный вид, производители добавляют в них много красителей и консервантов, соли, уксуса.

Майонез и соусы на его основе (сырный, чесночный, спайси). В майонезе содержится много жиров, что способствует увеличению веса. Кроме того, в майонезных соусах часто можно встретить канцерогены, которые нарушают работу сосудов и приводят к отложению холестерина.

Копченые продукты. При копчении в мясо и рыбу добавляют много соли, которая перегружает почки, а также в перспективе вредит суставам.

Жареные продукты. При жарке используется большое количество масла, злоупотребление которым также приводит к появлению лишнего веса и серьезной нагрузке на печень.

Сладкое и мучное. В шоколадках и выпечке содержатся так называемые «быстрые» углеводы, которые помогают насытиться, но способствуют отложению жира и повышают уровень сахара в крови. Кстати, к сладкому относятся не только снеки, но и газированные напитки — в них также содержится много сахара.

Ошибки при переходе на правильное питание

Многие люди, которые переходят на здоровую еду, спустя долгое время не получают желаемого результата: вес стоит на месте, состояние здоровья не улучшается. Анастасия Гюбнер выделяет три главные ошибки, которые могут мешать при достижении цели.

Топ-3 ошибки при переходе на правильное питание

Отсутствие системы питания

Для того чтобы сформировать ее, необходимо иметь хотя бы базовые представления о том, как работает организм и какие вещества могут быть для него полезны.

"Если мы говорим про женскую аудиторию, то в топе самых полезных веществ, про которые забывают женщины, железо, йод, магний, витамин D и витамины группы В. Продукты, которые содержат эти вещества в большом количестве — это печень, в том числе печень трески, морская капуста, тыквенные семечки, нешлифованные цельные крупы", — Анастасия Гюбнер, нутрициолог.

Для мужчин особенно важен цинк (большое содержание этого вещества есть в моллюсках), ликопин, снижающий риск развития рака простаты и содержащийся, например, в помидорах, железо и омега-3 жирные кислоты (содержатся в мясе и рыбе).

Отсутствие режима питания

«Многие пренебрегают пищевым таймингом и питаются хаотично: сегодня есть завтрак, а завтра — нет; сегодня пообедали в одно время, а завтра забыли и вспомнили про еду только ближе к ужину», — рассуждает Анастасия Гюбнер.

Такое непостоянство всегда плохо влияет на пищеварительную систему и постепенно снижает качество усвоения питательных веществ. Как логическое следствие — накопленный дефицит витаминов и минералов, поясняет специалист.

Игнорирование сигналов тела

Часто люди не слышат свой организм: возможно, ему давно не хватает каких-то определенных веществ, поэтому он отказывается работать нормально и уж точно не собирается сбрасывать вес в этот момент. Анастасия Гюбнер выделяет несколько признаков, на которые обязательно стоит обратить внимание и желательно показаться специалисту.

Какие симптомы говорят о дефиците питательных веществ?