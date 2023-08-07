Как спасаться от жары: инструкция

Аномальный зной ожидается в ряде регионов РФ уже на этой неделе. «ФедералПресс» публикует список главных правил в жаркую погоду.

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Общие правила поведения в жаркую погоду

Старайтесь долго не находиться на солнце. Следует избегать чрезмерных физических нагрузок, а также воздержаться от горячей пищи.

Одежда в жару

Одеваться стоит максимально легко, чтобы вещи обеспечивали вентиляцию. Одежда должна быть светлых тонов и по возможности из натуральных тканей: хлопок, лен.

Питьевой режим

Стоит чаще пить воду или морсы, но не стоит употреблять сладкие напитки, так как они усиливают жажду. Алкоголь нарушает процессы терморегуляции.

Плохое самочувствие

Если вы почувствовали недомогание, то следует уйти с солнца в прохладное место, обтереться холодным полотенцем или опрыснуться пульверизатором. Можно приложить емкость с холодной водой к местам, где проходят крупные сосуды. Продолжайте пить воду, чтобы быстрее восстановить дефицит электролитов.

Симптомы солнечного и теплового удара Головокружение;

Головная боль;

Учащенное сердцебиение;

Тошнота;

Холодный пот;

Покраснение кожных покровов лица;

Упадок сил.