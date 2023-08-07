Врачи перечислили основные причины боли при сексе

Боль во время секса может возникнуть при менопаузе, а также из-за цистита, стресса и некоторых других факторов. Клинический психолог Мария Ирзунова и акушер-гинеколог, репродуктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Варламова перечислили ее возможные причины в беседе с «Лентой.ру».

Сексуальная дисфункция может быть спровоцирована как физическими, так и психологическими причинами, объяснила Варламова. Основной причиной боли при интимной близости являются воспалительные и инфекционные процессы в мочеполовой системе, в том числе цистит и молочница. Еще одна причина — доброкачественные и злокачественные новообразования органов малого таза, отметила врач.

По словам Варламовой, женщины часто испытывают неприятные ощущения при половом контакте из-за гормонального дисбаланса и дистрофических изменений слизистых оболочек мочеполовой системы при наступлении менопаузы. Также секс может причинять боль после перенесенных операций, лучевой и химиотерапии.

Немаловажной причиной проблем в сексуальной жизни могут быть осложненные роды и отсутствие реабилитации женщины в период после родов.

В свою очередь, психолог Ирзунова заявила, что болезненность во время интимной близости может быть спровоцирована стрессом. Если партнеры длительное время находятся в состоянии нервного напряжения, это может привести к сокращению влагалищных мышц и дискомфорту или боли во время полового акта. Болезненные ощущения могут быть вызваны и негативным опытом в прошлом или психологическими травмами.