О чем говорят пятна на ногтях: дело не всегда в дефиците витаминов

Этот неприятный симптом легко замаскировать маникюром, но забывать про него не стоит. Лейконихия — медицинский термин для белых пятен на ногтях, появление которых не всегда связано с дефицитом необходимых веществ.

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По словам экспертов, белые пятна могут появиться на начальных этапах развития грибковой инфекции. Поэтому необходимо быть внимательнее к состоянию ногтей. Если пятна растут в размере — необходима консультация врача.

Кроме того, дефект может говорить о развитии псориаза или экземы. Также лейконихия в некоторых случаях является симптомом отравления организма. Поэтому даже если белые пятна не меняются в размере, но при этом не проходят долгое время, это повод посетить специалиста.