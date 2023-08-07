Врач рассказала, кому стоит отказаться от арбузов и дынь

Врач Беляева рассказала, кому стоит отказаться от арбузов и дынь
Врач общей практики Мария Беляева рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни.
Эксперт пояснила, что эти продукты содержат большое количество сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.
Также с осторожностью нужно есть арбуз и дыню людям, у которых есть проблемы с желудком и кишечником, например заболевания, сопровождающихся повышенной кислотностью. В период обострения хронических заболеваний арбуз и дыню нужно исключить.
акже есть люди, у которых есть аллергия на эти продукты, им также стоит ограничить их в рационе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня»
В свою очередь терапевт Людмила Лапа посоветовала не есть слишком холодный арбуз. Это может привести к воспалению десен и ангине, передает Царьград.
Арбузы являются полезными ягодами, которые отлично утоляют жажду. Однако далеко не всем можно их употреблять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.