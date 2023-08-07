Врач рассказала, кому стоит отказаться от арбузов и дынь

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни.

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Эксперт пояснила, что эти продукты содержат большое количество сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.

Также с осторожностью нужно есть арбуз и дыню людям, у которых есть проблемы с желудком и кишечником, например заболевания, сопровождающихся повышенной кислотностью. В период обострения хронических заболеваний арбуз и дыню нужно исключить.

акже есть люди, у которых есть аллергия на эти продукты, им также стоит ограничить их в рационе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

В свою очередь терапевт Людмила Лапа посоветовала не есть слишком холодный арбуз. Это может привести к воспалению десен и ангине, передает Царьград.