Стоматолог назвал популярное украшение, которое вредит зубам и вызывает неприятный запах изо рта
Случается, увидишь у любимой селебрити классное украшение и уже не можешь с этого момента уснуть, пока не достанешь такое же. Именно это, кажется, и случилось с грилзами. Кто из звезд только не засветился в них, подбив поклонников на лихорадочное приобретение аксессуаров для зубов. Чем на самом деле они опасны, рассказал стоматолог Олег Куров.
Как это ни парадоксально, но дорогое украшение — вообще не про красоту зубов. Грилзы могут серьезно травмировать десны и привести к образованию ран, в которых в дальнейшем разовьется инфекция, а затем стоматит.
«Язвы, острая боль, отек, неприятный запах, проблемы с приемом пищи — те проблемы, с которыми может столкнуться носитель грилзов», — цитирует доктора Lenta.ru.
Звучит совсем не модно. И это мы еще не упомянули о том, что аксессуар с легкостью можно проглотить или подавиться им!
Куров считает, если и носить грилзы, то к их выбору нужно подходить тщательнее: рассматривать только медицинские металлы. За гигиеной рта в таком случае тоже важно следить пристальнее. И, по всей вероятности, на свидание такую красоту вряд ли наденешь — разве что для фото в соцсети.
Стоматолог назвал популярное украшение, которое вредит зубам и вызывает неприятный запах изо рта
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