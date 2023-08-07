Стоматолог назвал популярное украшение, которое вредит зубам

Случается, увидишь у любимой селебрити классное украшение и уже не можешь с этого момента уснуть, пока не достанешь такое же. Именно это, кажется, и случилось с грилзами. Кто из звезд только не засветился в них, подбив поклонников на лихорадочное приобретение аксессуаров для зубов. Чем на самом деле они опасны, рассказал стоматолог Олег Куров.

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Как это ни парадоксально, но дорогое украшение — вообще не про красоту зубов. Грилзы могут серьезно травмировать десны и привести к образованию ран, в которых в дальнейшем разовьется инфекция, а затем стоматит.

«Язвы, острая боль, отек, неприятный запах, проблемы с приемом пищи — те проблемы, с которыми может столкнуться носитель грилзов», — цитирует доктора Lenta.ru.

Звучит совсем не модно. И это мы еще не упомянули о том, что аксессуар с легкостью можно проглотить или подавиться им!