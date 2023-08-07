Диабетику на заметку: найден напиток для снижения уровня сахара в крови

Диабетику на заметку: найден чудо-напиток для снижения уровня сахара в крови
Комбуча давно известна как пробиотик, способный контролировать высокое кровяное давление и поддерживать общее здоровье. Теперь новое исследование предоставило более убедительные данные о его потенциальной пользе для пациентов с диабетом 2-го типа.
В эксперименте приняли участие 12 человек, употреблявшие напиток на протяжении восьми недель. В результате эксперимента выяснилось, что чайный гриб снижает уровень глюкозы в крови на голодный желудок с 164 мг/дл до 116 мг/дл.
Основной автор исследования Чагай Мендельсон отметил:
Мы смогли предоставить предварительные доказательства того, что обычный напиток может оказывать влияние на диабет. Мы надеемся, что будет возможно провести гораздо более масштабное исследование, используя уроки, извлечённые нами, чтобы дать более точный ответ на вопрос об эффективности чайного гриба в снижении уровня глюкозы в крови.