Диабетику на заметку: найден напиток для снижения уровня сахара в крови

Комбуча давно известна как пробиотик, способный контролировать высокое кровяное давление и поддерживать общее здоровье. Теперь новое исследование предоставило более убедительные данные о его потенциальной пользе для пациентов с диабетом 2-го типа.

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В эксперименте приняли участие 12 человек, употреблявшие напиток на протяжении восьми недель. В результате эксперимента выяснилось, что чайный гриб снижает уровень глюкозы в крови на голодный желудок с 164 мг/дл до 116 мг/дл.

Основной автор исследования Чагай Мендельсон отметил: