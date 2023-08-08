Врач дал совет безуспешно пытающимся похудеть людям

«Если у вас избыточный вес и вам никак не удается прийти к "общепризнанной" норме, то и не упирайтесь. Тут неизвестно что лучше: ходить со слабостью, головокружением и раздражением или просто ограничить свои потуги тем, чтобы банально не прибавлять вес еще», — заявил доктор и порекомендовал людям не ставить себе невыполнимых задач.

Вместе с тем Мясников выразил уверенность в том, что похудеть на 5 процентов от исходного веса может почти каждый человек. По его данным, исследования показали, что даже такая небольшая потеря веса ведет к улучшению здоровья. К примеру, это уменьшило общую жировую массу и висцеральную жировую ткань участников исследования, а также внутрипеченочный жир и подкожно-абдоминальную жировую ткань.