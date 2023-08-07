Врач назвала 5 признаков зашлакованности организма

Отеки, сухость кожи и частые простуды могут свидетельствовать о зашлакованности организма. Как распознать у себя избыток шлаков и избавиться от них, рассказала врач-нутрициолог Ирина Мансурова.

© РИА "ФедералПресс"

«Задача детокса заключается не только в выводе токсинов, но и в активации процессов организма, которые были нарушены», – заявила Мансурова.

В норме организм человека сам избавляется от токсинов. Они выводятся в первую очередь через печень, а также выделительную систему, кожу, легкие и ЖКТ. К нарушению этих процессов может привести как проблемы с метаболизмом, так и внешние факторы, среди которых – злоупотребление некачественными продуктами, в которых много консервантов и канцерогенов.

О зашлакованности организма свидетельствуют непреходящая усталость и слабость, частые простуды, отеки и сухость кожи.

Врач посоветовала начать детокс с отказа от всех напитков, помимо чистой воды. В нее можно добавить лимон, огурец и имбирь – это позволит повысить щелочность воды. Наладить отток желчи можно выпивая два стакана воды натощак. Кроме того, важно исключить из рациона сладкое, мучное, а также любые рафинированные продукты и полуфабрикаты.