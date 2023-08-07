Что такое пластичность мозга и как ее развить

Тренировать стоит не только гибкость тела.

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В этих переменах нам помогает чудесное свойство – нейропластичность. Простыми словами оно объясняется как способность мозга меняться под действием нового опыта. Так мы обретаем навыки, учим языки и даже восстанавливаем двигательную активность после травм.

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Если описать этот процесс понятным языком, то можно представить, как более 100 миллиардов нейронов в нашем мозгу ежедневно «общаются» и выстраивают между собой связи подобно тому, как мы общаемся с людьми. Чем больше между ними коммуникации, тем теснее связь и быстрее реакция мозга.

По аналогии с общением, когда вы с близкими людьми понимаете друг друга без слов и заканчиваете друг за другом фразы, нейроны очень быстро отвечают на эти сигналы. И вот мы уже доводим до автоматизма движения, способности к решению определённых задач и даже восприятие ситуаций.

А как это изменит мою жизнь?

Все наши действия определяются мышлением. И любой результат, который мы получаем – будь то финансовый или успехи в общении с противоположным полом, – тоже не что иное, как итог работы мозга.

Наши убеждения и отношение к жизни – тоже результат нейронных связей. И нейропластичность даёт нам возможность изменить своё отношение к любому вопросу так же, как получить новый навык.

Нам просто нужно задать направление, в котором мы хотим перемен, и подкреплять это желание новым опытом. Если повторять изо дня в день желаемую реакцию и поведение, рано или поздно будет создана крепкая нейронная связь, которая превратится в естественную реакцию мозга на происходящее. А вместе с этим придут и новые результаты.

Помочь процессу можно «забыванием» старого. Подобно тому, как забывается язык, на котором мы долго не разговариваем, нежелательные проявления в мыслях и поведении тоже уходят в небытие. Важно их просто не повторять, заменяя на те мысли и действия, которые хочется воплотить в реальность на регулярной основе.

Связана ли нейропластичность с возрастом?

Быстрее всего новые нейронные связи выстраиваются у детей. Именно поэтому им проще даётся изучение всего нового и адаптация к разным условиям. Более того, физическая активность и здоровый сон без долгих размышлений на ночь о насущных проблемах также способствуют нейропластичности.

Не зря говорят, что маленький ребёнок впитывает как губка – нейроны мозга двухлетнего малыша имеют практически в два раза больше связей, чем в мозге среднестатистических взрослых людей. С возрастом выстраивание новых связей замедляется, но мы в силах стимулировать нейропластичность в течение всей жизни.

Как развить нейропластичность?

Организуйте здоровый сон

Дела не закончатся никогда, и, поверьте, фраза «утро вечера мудренее» вошла в нашу культуру не просто так. Ночью мозг обрабатывает полученную информацию и укрепляет нейронные связи на основе дневного опыта. Чем лучше сон, тем быстрее проходит адаптация к новому.

Занимайтесь творчеством

Практически любое проявление творчества, особенно когда вы создаёте что-то новое, будет отличным подспорьем для нейропластичности. Напевайте несуществующие мелодии, пишите стихи, танцуйте, рисуйте – все эти занятия способствуют улучшению когнитивных функций и созданию новых нейронных связей.

Читайте

Лучше держать в библиотеке и художественную литературу, и научно-популярную. Короткий рассказ или статья включают воображение и расширяют словарный запас. Новые образы и мысли напрямую влияют на улучшение синаптогенеза.

Путешествуйте

По миру, по стране и просто по городу. В том числе поездка в соседний район, где вы ещё не были, активирует мозг и усиливает способность к адаптации.

Больше двигайтесь

Дети дают фору взрослым в том числе за счёт постоянной активности. Даже лёгкая физическая нагрузка влияет на дыхание, насыщение кислородом и координацию. Как следствие – активируются многие системы организма, и для нейропластичности это тоже хорошее подспорье.

С помощью нейропластичности можно многое изменить в своей жизни: выработать новые навыки, учиться в любом возрасте и менять свои убеждения. Все эти перемены на самом деле происходят каждое мгновение.