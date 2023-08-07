Как меньше потеть в жару: 5 действенных лайфхаков

Порой в безумно жаркую погоду хочется закрыться дома и все время просидеть под кондиционером, но такой вариант не всегда возможен. А стоит выйти на улицу в летний период, как тут же начинают потеть подмышки, ладони и стопы.

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Повышенная потливость в жару — знакомая для многих проблема. Вас тут же начинает преследовать неприятный запах пота, а на одежде появляются неэстетичные пятна. Чтобы не потеть летом или хотя бы делать это меньше, стоит обратить внимание на несколько действенных способов.

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Подробнее о том, почему мы потеем, и лайфхаках для борьбы с жарой — в материале «Рамблера».

Почему мы потеем в жару

Обычно с началом летнего периода наступает и жаркая погода, которая заставляет людей сильно потеть. Такое состояние принято называть повышенным потоотделением или гипергидрозом. Исследования показывают, что для тела человека безопаснее всего поддерживать температуру от 32°C до 38 °C. Однако в тот момент, когда на него воздействует слишком высокая внешняя температура, как бывает в летний период, организм начинает искать способы не перегреться. Самый действенный вариант быстро охладиться — запустить процесс потоотделения.

Поскольку пот состоит из воды, то при попадании на кожу он быстро испаряется и превращается в водяные пары. После этого он уносит с собой тепло, которое было в организме. Так и происходит охлаждение. Когда же организм чувствует, что высокая температура ему больше не угрожает, то выработка пота прекращается.

Почему кто-то потеет сильнее

Одни люди потеют в жару меньше, а другие — намного больше. На обильное потоотделение, как правило, влияют разные факторы.

Вес. Чем тяжелее человек весит, тем больше пота выделяет его тело. Дело в том, что в жару оно сильнее нагревается, а потому нуждается в большем охлаждении.

Генетика. Исследователи отмечают, что некоторые люди, в силу своих генов, попросту больше потеют.

Регулярные занятия в жаркую погоду. Согласно исследованиям, если человек будет две недели заниматься при температуре 35°C, то его потовые железы станут намного чувствительнее к жаре.

Жизнь в холодном климате. Как правило, люди, которые привыкли жить в жарком и влажном климате, потеют намного меньше.

Как справиться с чрезмерной потливостью

К сожалению, даже понимая причину чрезмерной потливости, люди все равно вынуждены страдать из-за неприятного запаха и пятен на одежде. Особенно тяжело находиться в общественном транспорте и других переполненных пространствах, где спастись от запаха бывает практически невозможно. Чтобы помочь себе в жаркую погоду, воспользуйтесь советами ниже.

Принимайте контрастный душ и теплые ванны

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В борьбе с чрезмерной потливостью поможет контрастный душ. Чередование горячей и холодной воды тренирует потовые железы и тем самым уменьшает потоотделение. Мыться стоит чаще, как минимум два раза в сутки. Кроме того, отлично помогут и теплые ванны, особенно с различными полезными добавками — морской солью, дубовой корой и хвоей. С помощью горячей воды активность потовых желез снижается.

Пользуйтесь антиперспирантом

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Обычно для борьбы с потом советуют пользоваться двумя средствами: дезодорантом и антиперспирантом. Однако если первый лишь маскирует запах пота, то второй действительно помогает уменьшить его количество.

Обычно это средство содержит соли алюминия и циркония, которые проникают сквозь кожу и закупоривают протоки потовых желез. При этом антиперспирантом нужно пользоваться правильно. Наносите его не сразу после душа, а на чистую и сухую кожу. Кроме того, она должна быть бритой как минимум за сутки, иначе появится раздражение. Исследования показывают, что антиперспирант лучше использовать за 6-8 часов до того, как вы начнете сильно потеть. Дело в том, что если вы нанесете его прямо перед выходом на жаркую улицу, то средство просто не успеет начать действовать.

Носите одежду из натуральных тканей

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Одежда для жаркой погоды должна быть комфортной, легкой и свободной. Подойдут вещи из натуральных материалов, например льна и хлопка, поскольку кожа в них сможет дышать.

Для физической нагрузки можно подобрать шорты и майку из синтетических материалов: они быстро сохнут и хорошо пропускают воздух.

Следите за питанием

Рацион очень сильно влияет на потоотделение. Чтобы меньше потеть, стоит перестать употреблять напитки с высоким содержанием кофеина: кофе, чаи, энергетики. Кроме того, откажитесь от острой еды и горячих блюд, которые увеличивают температуру тела и заставлять потовые железы работать активнее. На белковую еду лучше не налегать, поскольку тело сильно разогревается именно после употребления белка. Алкоголь тоже не желателен. Пейте больше воды и ешьте легкие продукты.

Используйте вкладыши для подмышек