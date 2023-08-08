Врач назвала опасность собранных у дороги грибов

«Собирайте только те грибы, которые вы точно знаете. Используйте специальные атласы и желательно ходите на «тихую охоту» с опытными грибниками. Если при сборе у вас возникают сомнения о съедобности гриба, то лучше не класть его в корзину, так как даже соприкасаясь с другими грибами, ядовитый гриб может стать источником серьезной опасности», — резюмировала вр