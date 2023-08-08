Какие продукты нельзя есть после 30 лет

После 30 лет организм человека перестраивается: замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, тело теряет мышечную массу. О том, какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы продлить молодость, «Газете.Ru» рассказал эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис.

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В первую очередь стоит отказаться от рафинированного сахара, так как сахар — очень калорийный продукт. А если человек потребляет больше калорий, чем он расходует, вес постепенно начинает расти. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушению обмена веществ, снижению чувствительности клеток к инсулину и даже диабету 2 типа.

«Также сахар ускоряет процесс старения кожи: сахара вступают в химические реакции с белком и повреждают волокна коллагена и эластина — строительного материала нашей кожи. Лучше добавьте в рацион свежие овощи и немного фруктов, которые богаты витаминами и клетчаткой», — заявил эксперт.

После 30 важно также обращать внимание на гликемический индекс продуктов. Он показывает, насколько сильно поднимется уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ опасны тем, что приводят к резкому скачку глюкозы и выработке большого количества инсулина. Поэтому стоит быть осторожнее с потреблением картофеля, белого хлеба, арбуза и многих других, казалось бы, обычных продуктов, гликемический индекс которых больше 60. Сюда же относится сладкое, чипсы, некоторые соусы и газировка.