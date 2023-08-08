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Эндокринолог рассказала, зачем в жару отказываться от соков

Фруктовые соки и сладкие напитки усиливают недостаток жидкости в тканях организма в жару и могут привести к обезвоживанию. Об этом рассказала эндокринолог отделения терапии заболеваний щитовидной железы, надпочечников и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталия Мазурина.

Эндокринолог рассказала, зачем в жару отказываться от соков
© Российская Газета

"В жаркое время важно пить воду в достаточном количестве, а употреблять фруктовые соки и сладкие напитки нежелательно: они усиливают недостаток жидкости в организме", - советует доктор Мазурина.

Люди с ожирением и сахарным диабетом второго типа должны ограничить прием фруктов и ягод до двух небольших порций в день, сказала эксперт.

Пациенты с ожирением и избыточной массой тела хуже переносят жару в связи с нарушением теплоотдачи. Кроме того, избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, напомнила эксперт.