Названо лучшее средство женской гигиены для оценки обильности кровотечения

Медики из Орегонского университета (США) выяснили, что менструальные диски наилучшим образом подходят для женщин с обильными менструальными выделениями и могут помочь в определении аномальной кровопотери при месячных. Результаты работы ученых были представлены в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health (входит в группу журналов BMJ).

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Обильное менструальное кровотечение поражает одну из трех женщин. Иногда это явление может быть признаком проблем со здоровьем, таких как нарушение свертываемости крови или миомы (доброкачественная опухоль мышечного слоя матки).

Иногда средства личной гигиены могут выступать в роли инструмента для выявления аномально обильного кровотечения. Однако альтернативные средства гигиены не рассматривались с этой точки зрения. В текущей работе авторы провели ряд экспериментов, чтобы заполнить этот пробел.

Продукция, которую проверяли ученые, включала в себя обычные прокладки, прокладки для послеродовых кровотечений, тампоны, менструальные чаши и диски, а также специальное нижнее белье.

Результаты тестов показали, что менструальные диски вмещают в себя больше всего крови — от 60 до 80 мл (зависит от марки). Второе число свидетельствует о чрезмерной кровопотере при менструации. Тампоны, прокладки и менструальные чаши вмещают одинаковое количество выделений: 20-50 мл.