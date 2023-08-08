Терапевт рассказала, как избавиться от эмоционального переедания

Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала, почему возникает эмоциональное переедание и как от него избавиться.

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Эксперт пояснила, что при эмоциональном переедании организм пытается компенсировать негативные эмоции едой. Когда тело получает удовольствие от еды, мозг воспринимает это как психологическую «награду». Эта нейронная связь закрепляется, у человека формируется привычка постоянно заедать стресс и нервное напряжение. Человек начинает воспринимать еду как единственный источник положительных эмоций.

При появлении первых признаков эмоционального переедания нужно обратиться к врачу-терапевту. Специалист назначит необходимые обследования, также может потребоваться консультация психолога.

Важно перейти на правильное и сбалансированное питание, соблюдать питьевой режим и режим сна. Не стоит переходить на жесткие диеты, так как они могут спровоцировать срывы и усугубить ситуацию. Необходимо добавить ежедневные физические нагрузки, передает aif.ru.