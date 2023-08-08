Терапевт рассказала, как избавиться от эмоционального переедания

Врач Куприна рассказала, как избавиться от эмоционального переедания
Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала, почему возникает эмоциональное переедание и как от него избавиться.
Эксперт пояснила, что при эмоциональном переедании организм пытается компенсировать негативные эмоции едой. Когда тело получает удовольствие от еды, мозг воспринимает это как психологическую «награду». Эта нейронная связь закрепляется, у человека формируется привычка постоянно заедать стресс и нервное напряжение. Человек начинает воспринимать еду как единственный источник положительных эмоций.
При появлении первых признаков эмоционального переедания нужно обратиться к врачу-терапевту. Специалист назначит необходимые обследования, также может потребоваться консультация психолога.
Важно перейти на правильное и сбалансированное питание, соблюдать питьевой режим и режим сна. Не стоит переходить на жесткие диеты, так как они могут спровоцировать срывы и усугубить ситуацию. Необходимо добавить ежедневные физические нагрузки, передает aif.ru.
Психотерапевт Людмила Тарановская добавила, что при эмоциональных перееданиях следует ограничить доступ к вредной еде. В частности, не держать дома сладости и жирную пищу. Также болезненные и тяжелые чувства нужно не подавлять, а принимать, разрешив себе испытывать их, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».