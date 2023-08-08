Ветеринар развеяла миф о способности кошек лечить больные места у людей

Существует теория о том, что вибрации, возникающие при урчании кошки, могут оказать позитивное воздействие на органы человека и вернуть их к нормальному функционированию. Однако, это миф. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева, работающая в сети ветклиник «Василек», в беседе с РИАМО.

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Гольнева отмечает успокоительное действие урчания кошки. Присутствие и забота пушистых друзей вызывают у владельцев чувство любви и умиротворения, что, в свою очередь, может способствовать общему улучшению самочувствия.

Ветеринар также объяснила, что кошки действительно часто ищут места с повышенной теплотой, что может быть связано с более теплыми участками тела, включая больное место. Иногда это интуитивное стремление к теплу, которое позитивно влияет на них.

Врач подчеркнула, что эффект плацебо также имеет значение. Если владелец верит, что кошка помогает ему путем своего присутствия, это может действительно улучшить его состояние.

В заключение, Гольнева подчеркнула важность психологического настроя больного. Вера в то, что кошка способствует выздоровлению, может иметь значительное воздействие на процесс исцеления, и это, безусловно, является важным аспектом в борьбе с любой болезнью.