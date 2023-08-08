Фитнес-тренер назвала два самых бесполезных упражнения для плоского живота

Фитнес-тренер Сесилия Харрис назвала два самых бесполезных упражнения для тех, кто хочет сделать живот плоским. Об этом сообщает The Sun.

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По словам специалиста, это скручивание лежа на спине и велосипедный кранч. Харрис отметила, что оба упражнения очень сложно правильно выполнить технически, для того чтобы получить желаемый эффект.

«Они могут дать ненужную нагрузку на спину и шею, и это никогда не поможет нам добиться более здорового тела или стройного живота», — заявила Харрис.

При этом тренер назвала три упражнения, которые отлично помогают добиться плоского живота. По мнению Харрис, это скручивания ног в планке, подъемы коленей в висе и спринт на месте с высоким подниманием бедра.