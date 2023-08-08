Почему идет кровь из носа и как ее остановить

Носовое кровотечение — это истечение крови, которое возникает в результате нарушения целостности стенок кровеносных сосудов носовой полости. Почему это происходит и как остановить кровь из носа, рассказала «Вечерней Москве» психотерапевт и гомеопат Светлана Попова.

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Почему идет кровь из носа

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Носовые кровотечения часто встречаются у детей в возрасте шести–десяти лет, особенно у тех, кто проживает в жарком и сухом климате, а также у детишек с частым насморком, например с аллергическим ринитом.

У взрослых людей носовые кровотечения часто возникают вследствие травмы, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при повышении артериального давления, либо при болезнях, связанных с нарушением свертывания крови. Артериальное давление может повышаться, например, при перелете в самолете или при подъеме на большую высоту в горах — все это тоже может приводить к носовому кровотечению.

Также частые кровотечения могут возникать на фоне приема определенных лекарств, при болезнях носа и придаточных пазух, при заболеваниях печени, опухолях и других заболеваниях, связанных с нарушением свертываемости крови (гемофилия, тромбоцитопения). Еще одна причина кровотечений — дефицит витамина К.

В 80 процентах случаев кровотечение происходит в области, которая называется зоной Киссельбаха: она расположена в передних отделах перегородки носа. В этом месте находится целая сеть тончайших сосудов (микрокапилляров), задача которых заключается в быстром согревании воздуха, поступающего в нос.

Сопутствующие симптомы при частых кровотечениях:

слабость;

шум в ушах;

мелькание перед глазами;

головокружение;

учащенное сердцебиение;

бледность кожи;

снижение артериального давления;

одышка;

повышение синюшности кожи в области кистей и стоп.

Остановить носовые кровотечение самостоятельно бывает очень сложно, потому приходится обращаться в стационар, где для этого делают либо прижигание зоны Киссельбаха, либо тампонируют нос. Обе процедуры не очень приятные.

Для борьбы с частыми кровотечениями из носа нужно, во-первых, обязательно определить их причину. Поэтому без похода к врачу здесь не обойтись. Причем нужен не только осмотр у лор-специалиста, необходимо и посещение терапевта, который направит на обследование и сдачу анализов: суточный мониторинг артериального давления, биохимия крови и общий анализ крови, обследование внутренних органов (как минимум УЗИ органов брюшной полости). Также необходимо проверить факторы свертывания крови для исключения болезни крови.

Что делать, если пошла кровь из носа

Ни в коем случае не запрокидывайте голову назад. Наоборот, ее нужно опустить вперед, чтобы кровь не затекала через слуховые трубы в уши.

Нужно четко понимать, сколько крови теряется. Можно прижать крылья носа к перегородке носа и таким образом затампонировать ту самую часть, то есть зону кровотечения (область Киссельбаха).

Еще можно приложить холод к наружному носу (например, холодную бутылку либо лед, завернутый в пакет). Среди народных методов для остановки носового кровотечения применяется отвар крапивы. Если вы часто сталкиваетесь с кровотечениями из носа, можно приобрести в аптеке специальные гемостатические губки, которые применяются для остановки кровотечений.