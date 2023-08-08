Названы способы избавиться от второго подбородка

Врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман назвал россиянам способы избавиться от второго подбородка. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам медика, причинами появления данной проблемы служат неправильное питание, нарушения прикуса, возрастные изменения, гормональные сбои, патологии иммунной системы, а также особенности строения черепа и челюсти. «Некоторые перечисленные причины легко корректируются», — пояснил он.

Так, в борьбе с этим явлением специалист посоветовал спать на спине и правильной подушке. Рекомендуется обратить внимание на изделия, которые фиксируют форму головы, препятствуя напряжению мышц шеи и шейных отделов позвоночника.

Кроме того, собеседник издания напомнил о правильном положении во время работы за компьютером и чтением книг. «Это так называемый "синдром студента", когда голова частично наклонена вперед и мышцы стабилизаторы активно напряжены. Поверьте, никакие домашние микротоки не помогут восстановить четкость линий овала лица», — предупредил Урман и предложил прибегнуть к упражнениям, направленным на проработку мышц лица, подчелюстной области и шеи.

В случаях неправильного прикуса рекомендуется обратиться к врачу-ортодонту. Что касается избытка подкожножировой клетчатки, то уменьшить ее количество помогут липолитики, аппаратные методики и хирургические вмешательства.