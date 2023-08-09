Врач рассказала, сколько куриных яиц можно съедать в день

«В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — еще один важный ингредиент в составе яиц. По своей структуре это жироподобное вещество, которое помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке, то есть защитить ее от разрушения. Защитные оболочки клеток мозга, позвоночника и нервов на 66% состоят из лецитина. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени», — объяснила врач.