Врач рассказала, сколько куриных яиц можно съедать в день
Если человек ест слишком много яиц, это может негативно сказаться на его здоровье. Так, в желтке содержится холестерин, избыток которого в организме ускоряет развитие атеросклероза — образования бляшек на сосудах. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Кашух, к.м.н., гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест».
«В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — еще один важный ингредиент в составе яиц. По своей структуре это жироподобное вещество, которое помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке, то есть защитить ее от разрушения. Защитные оболочки клеток мозга, позвоночника и нервов на 66% состоят из лецитина. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени», — объяснила врач.
Кроме того, куриные яйца служат источником витамина D. В желтке крупного куриного яйца примерно 30 МЕ этого витамина — это 5% от суточной потребности организма в этом элементе. «Витамин D — предшественник ряда гормонов, он крайне важен для обменных процессов, роста костей, поддержания иммунитета. Кальций и фосфор вместе с витамином D укрепляют кости и зубы», — добавила Кашух.
«Диетологи из разных стран сходятся во мнении, что вреда не будет от 1–2 яиц в день. Во всем нужна умеренность. Образование бляшек на сосудах повышает риск инфаркта или инсульта. Яичный белок может быть и причиной аллергии. В этом случае от куриных яиц в рационе придется отказаться. Но подобная аллергия встречается редко», — пояснила врач.
Важно также помнить, что яичницу нельзя жарить на растительных маслах с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, в том числе льняном, соевом, рапсовом и оливковом. При нагревании такое масло становится токсичным для организма.
«От употребления в пищу сырых яиц тоже стоит воздержаться из-за высокого риска заражения сальмонеллезом — тяжелым инфекционным заболеванием, которое переносят бактерии рода Salmonella. Патоген уничтожается через 5–10 минут кипячения», — резюмировала она.