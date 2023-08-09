Почему опасно носить корректирующее белье после 50 лет

Корректирующее белье стало настоящим спасением для многих женщин. С его помощью можно визуально скрыть недостатки фигуры и чувствовать себя в разы увереннее.

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Большим спросом такой тип белья пользуется у женщин старше 50 лет, ведь именно в этом возрасте поддерживать стройность становится гораздо сложнее. Однако многие специалисты бьют тревогу, говоря о том, что на шестом десятке от корректирующего белья стоит отказаться.

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Подробнее о том, как такое белье может навредить – в материале "Рамблера".

Раздраженная кожа

Нередко корректирующее белье изготавливают из синтетических тканей, которые не пропускают воздух. Как следствие, возникает повышенное потоотделение, что приводит к раздражению кожи. Женщин 50+ эта проблема касается в большей степени, поскольку из-за возрастных изменений кожа становится более чувствительной.

Проблемы с мочевым пузырем

Корректирующее белье способно скрыть живот. Радуясь такому эффекту, мало кто задумывается, как белье влияет на организм. По данным экспертов, после 50 лет женщины могут сталкиваться с неконтролируемыми позывами к мочеиспусканию. Белье, которое оказывает давление на живот и мочевой пузырь, может усугубить ситуацию.

Усиление изжоги

В зрелости у людей нередко возникает избыток желудочной кислоты. Утягивающее белье оказывает давление на пищеварительный тракт. Это приводит к тому, что кислота начинает попадать в пищевод и усиливать изжогу. Более того, изжога может появиться даже у тех женщин, которые ранее с ней никогда не сталкивались.

Боль в спине

В отличие от поддерживающих корсетов, которые призваны лечить спину, корректирующее белье женщины, как правило, носят целый день. В частности, опасность представляет утягивающее боди. Эта одежда ограничивает диапозон движений, мешает правильно двигаться и создает дополнительную нагрузку на позвоночник.

Давление на нервы