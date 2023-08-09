Почему опасно носить корректирующее белье после 50 лет
Корректирующее белье стало настоящим спасением для многих женщин. С его помощью можно визуально скрыть недостатки фигуры и чувствовать себя в разы увереннее.
Большим спросом такой тип белья пользуется у женщин старше 50 лет, ведь именно в этом возрасте поддерживать стройность становится гораздо сложнее. Однако многие специалисты бьют тревогу, говоря о том, что на шестом десятке от корректирующего белья стоит отказаться.
Подробнее о том, как такое белье может навредить – в материале "Рамблера".
Раздраженная кожа
Нередко корректирующее белье изготавливают из синтетических тканей, которые не пропускают воздух. Как следствие, возникает повышенное потоотделение, что приводит к раздражению кожи. Женщин 50+ эта проблема касается в большей степени, поскольку из-за возрастных изменений кожа становится более чувствительной.
Проблемы с мочевым пузырем
Корректирующее белье способно скрыть живот. Радуясь такому эффекту, мало кто задумывается, как белье влияет на организм. По данным экспертов, после 50 лет женщины могут сталкиваться с неконтролируемыми позывами к мочеиспусканию. Белье, которое оказывает давление на живот и мочевой пузырь, может усугубить ситуацию.
Усиление изжоги
В зрелости у людей нередко возникает избыток желудочной кислоты. Утягивающее белье оказывает давление на пищеварительный тракт. Это приводит к тому, что кислота начинает попадать в пищевод и усиливать изжогу. Более того, изжога может появиться даже у тех женщин, которые ранее с ней никогда не сталкивались.
Боль в спине
В отличие от поддерживающих корсетов, которые призваны лечить спину, корректирующее белье женщины, как правило, носят целый день. В частности, опасность представляет утягивающее боди. Эта одежда ограничивает диапозон движений, мешает правильно двигаться и создает дополнительную нагрузку на позвоночник.
Давление на нервы
Если вы чувствуете покалывание или онемение, когда надеваете корректирующее белье, скорее всего оно оказывает давление на нервы. Дело в том, что в зрелости жировые ткани начинают истончаться. И если в молодости им удавалось безупречно защищать нервы от давления, то теперь это делать сложнее. Именно поэтому, если вы носите одну и ту же модель корректирующего белья десятилетиями (и ваш размер при этом не менялся), в более взрослом возрасте вы скорее всего столкнетесь с неприятными ощущениями.