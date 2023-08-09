Что делать, если укусила оса

Жители Московской области последние несколько недель замечают, как возросла активность ос. Эти насекомые сейчас очень навязчивы: досаждают во время отдыха на природе, залетают в квартиры, материализуются из воздуха в торговых центрах… Как ранее отмечал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов, поведение ос в течение года не меняется, увеличивается только их количество. В августе популяция особенно высока, ведь идет период выведения и защиты потомства.

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Не стоит слишком активно размахивать руками и иными способами отгонять осу - такими действиями можно спровоцировать ее на атаку. Но что делать, если оса все-таки укусила? Издание “Вести Подмосковья” узнало об этом у эксперта портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерины Курбатовой.

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Прежде всего, нужно покинуть локацию, где это случилось. Оса выделяет фермент, который может привлечь ее собратьев. Затем необходимо продезинфицировать место укуса антисептиком. При сильной боли и разрастающемся отеке важно обратиться в ближайшее медучреждение. К врачу следует бежать и при начинающейся аллергической реакции: Екатерина Курбатова отнесла к ее симптомам першение в горле, головную боль и головокружение, тошноту, судороги и резкое падение давления. “Если есть предыдущая история аллергии на укусы насекомых, важно быть предельно осторожным”, - предупредила она.

“Укус осы может повлечь не только острую боль и отек, но и более серьезные последствия. Большую опасность он представляет для людей с повышенной чувствительностью к яду этих насекомых. Вот некоторые из вероятных опасных симптомов, которые могут возникнуть после укуса: сильный и быстро увеличивающийся отек в области глаз, рта и гортани; боль в животе, тошнота и рвота; хрипы, затрудненное дыхание, чувство сжимания за грудиной; нестабильный пульс; головокружение и потеря сознания”, - отметила специалист.

В пресс-службе Комлесхоза Московской области также добавили, что в августе осы достраивают гнезда, а до наступления холодов занимаются выкармливанием личинок маток. Те впадут в спячку и весной пробудятся, чтобы продолжить род. Остальные особи не переживут зиму.