Никакого шоколада: лучшая и худшая еда перед сном

Он приходит неожиданно и очень невовремя: вечерний голод, который заставляет после ужина отправиться на кухню в поисках чего-нибудь вкусного. Специалисты считают, что некоторые продукты помогут крепче спать и даже сбросить лишние килограммы, а другие испортят настроение на следующий день, приведут к отекам и набору веса.

© WomanHit.ru

Лучшие продукты для вечернего перекуса

Вишня

Свежая или замороженная вишня — источник природного мелатонина, гормона, отвечающего за глубокий, спокойный сон. Стакан вишневого сока поможет утолить голод и быстрее уснуть. Кстати, поэтому в поездку можно взять именно этот напиток, он избавит от бессонницы в поезде или самолете.

Бананы

Несмотря на стереотип о калорийности бананов и их вреде для фигуры, если вечером вас мучает голод, этот фрукт станет отличным вариантом перекуса. Во-первых, углеводы и клетчатка утолят голод, а содержащийся в плодах магний успокоит нервную систему и поможет уснуть.

Продукты с триптофанами

Эти аминокислоты влияют на настроение, повышают уровень серотонина и улучшают метаболизм. Поэтому вечерний перекус такими продуктами подарит заряд бодрости на следующий день, помогут спать глубоко и не набрать лишний вес.

Триптофанами богаты филе индейки, тыква, сыр и творог, кунжут, тунец и соевые продукты.

Молоко

Помните, в детстве мама предлагала перед сном выпить стакан теплого молока? Если у вас нет аллергии на лактозу, то и во взрослом возрасте это прекрасный вариант для вечернего перекуса. Молоко довольно калорийно, оно отлично насыщает, успокаивает и навевает сон.

Худшие продукты для вечернего перекуса

Фастфуд

Слишком калорийные и жирные продукты гарантированно лишат вас сна и сделают пробуждение тяжелым. К тому же, утром вы обнаружите серьезный отек, а наряды будут смотреться хуже.

Шоколад

Шоколад помогает выработаться гормону счастья, но при этом дарит совсем не нужную перед сном бодрость. После пары кусочков вы почувствуете прилив сил и не сможете уснуть еще пару часов.

Соленое