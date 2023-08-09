Никакого шоколада: лучшая и худшая еда перед сном
Он приходит неожиданно и очень невовремя: вечерний голод, который заставляет после ужина отправиться на кухню в поисках чего-нибудь вкусного. Специалисты считают, что некоторые продукты помогут крепче спать и даже сбросить лишние килограммы, а другие испортят настроение на следующий день, приведут к отекам и набору веса.
Лучшие продукты для вечернего перекуса
Вишня
Свежая или замороженная вишня — источник природного мелатонина, гормона, отвечающего за глубокий, спокойный сон. Стакан вишневого сока поможет утолить голод и быстрее уснуть. Кстати, поэтому в поездку можно взять именно этот напиток, он избавит от бессонницы в поезде или самолете.
Бананы
Несмотря на стереотип о калорийности бананов и их вреде для фигуры, если вечером вас мучает голод, этот фрукт станет отличным вариантом перекуса. Во-первых, углеводы и клетчатка утолят голод, а содержащийся в плодах магний успокоит нервную систему и поможет уснуть.
Продукты с триптофанами
Эти аминокислоты влияют на настроение, повышают уровень серотонина и улучшают метаболизм. Поэтому вечерний перекус такими продуктами подарит заряд бодрости на следующий день, помогут спать глубоко и не набрать лишний вес.
Триптофанами богаты филе индейки, тыква, сыр и творог, кунжут, тунец и соевые продукты.
Молоко
Помните, в детстве мама предлагала перед сном выпить стакан теплого молока? Если у вас нет аллергии на лактозу, то и во взрослом возрасте это прекрасный вариант для вечернего перекуса. Молоко довольно калорийно, оно отлично насыщает, успокаивает и навевает сон.
Худшие продукты для вечернего перекуса
Фастфуд
Слишком калорийные и жирные продукты гарантированно лишат вас сна и сделают пробуждение тяжелым. К тому же, утром вы обнаружите серьезный отек, а наряды будут смотреться хуже.
Шоколад
Шоколад помогает выработаться гормону счастья, но при этом дарит совсем не нужную перед сном бодрость. После пары кусочков вы почувствуете прилив сил и не сможете уснуть еще пару часов.
Соленое
Острые салаты, маринованные овощи или блюда с соевым соусом могут привести к отеку на следующее утро, а ночью вы будете просыпаться, чтобы отправиться в туалет.