Виды голода, которые мы испытываем

Если вы думали, что чувство голода — однозначное явление, связанное с ЖКТ, спешим разочаровать. Специалисты уверены, что в течение жизни мы испытываем как минимум два вида голода, поэтому мы решили выяснить, что же они имели в виду.

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Гормональный голод

Вид голода, который может не покидать нас в течение долгого времени и предугадать его невозможно. За ощущение гормонального голода отвечают два пептида — грелин и лептин. Именно они стимулируют аппетит. Многие люди переедают исключительно из-за повышенного уровня грелина, что довольно опасно и может привести к РПП. Далеко не каждый специалист может сразу же выяснить, в чем причина расстройства, поэтому важно обратить внимание на этот момент при диагностике. Чаще всего повышенный уровень грелина наблюдается у людей, которые не могут жить без сладкого и находятся в постоянном стрессе.

Естественный голод

Знакомый всем нам голод. Признаки этого крайне неприятного состояния могут сводить с ума: головокружение, боль в желудке, усталость и другие неприятные моменты, когда наш организм требует подзарядки в виде еды. Специалисты рекомендуют разбить приемы пищи на четыре-пять приемов, чтобы избежать всевозможных расстройств пищевого поведения и не навредить желудку.

Информационный голод