Уролог Петрищев предупредил мужчин об опасности ношения мобильного телефона в кармане.

Ожирение может привести к снижению фертильности мужчины. Об этом предупредил научный руководитель по андрологии, уролог-андролог Владлен Петрищев.

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У мужчин, страдающих ожирением, есть риск снижения почти в два раза количества или полного отсутствия сперматозоидов. Для мужских половых клеток также представляет опасность табак, который содержит около 4,7 тысячи химических элементов.

Помимо этого, активно изучается влияние использования мобильных телефонов как источника низкоуровневого электромагнитного поля на качество спермы. Это может быть связано с тем, что мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, в результате чего происходит повышение температуры половых органов, а это вредно для мужского здоровья, передает «Газета.ру».