Что значат белые точки на ногтях и как избежать их появления

Крепкие и здоровые ногти — основа хорошего маникюра. Белые точки, которые появляются на ногтевом ложе, могут портить эстетический вид ногтей. О том, что значит их появление на самом деле и как их предотвратить, пишет британское издание Glamour.

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Что вызывает появление белых пятен на ногтях

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Белые пятна на ногтях, которые также известны как лейконихия, могут иметь различные причины. Люди часто думают, что их вызывает дефицит каких-то витаминов, что вполне может быть, но наиболее вероятная причина — повреждение ногтевого ложа.

Среди наиболее распространенных причин:

Травма. Белые пятна на ногтях появляются из-за незначительного травмирования пластины или у тех, кто склонен грызть ногти. В этом случае пятна исчезнут сами по себе по мере отрастания ногтя.

Дефицит питательных веществ.

Недостаток цинка или кальция ведет к появлению белых пятен на ногтях.

Грибковые инфекции. Грибковые инфекции ногтей, помимо белых пятен, вызывают такие симптомы, как их утолщение, изменение цвета и отслоение пластины от ложа.

Аллергия. У некоторых людей белые крапинки появляются в результате аллергической реакции на определенные химические вещества или продукты.

Псориаз или экзема. Псориаз и экзема могут проявляться как на ногтях, так и на коже. При псориазе ногтей они становятся толстыми, бугристыми и теряют здоровый цвет.

Другие заболевания. Болезни печени, почек или даже отравление тяжелыми металлами (мышьяком) также ведут к пятнышкам на ногтях.

Побочные эффекты лекарств. К лекарствам, которые могут вызывать появление пятен на ногтях, относятся химиотерапевтические препараты, что используются для лечения рака, сульфаниламиды, что используются для лечения бактериальных инфекций, обезболивающие при артрите, лекарства от диабета и т. д.

В большинстве случаев белые пятна на ногтях безвредны и исчезнут сами по себе. Но, если человека беспокоит внешний вид ногтей или есть другие симптомы, рекомендуется обратиться к врачу или дерматологу для обследования.

Появляются ли белые пятна на ногтях у людей с любым цветом кожи

Лейконихия может появиться на ногтях людей с любым цветом кожи — от светлой до смуглой. Это никак не связано с цветом кожи человека и может поражать людей разных рас и этнических групп.

Как диагностируются белые пятна на ногтях

Медики могут быстро диагностировать белые пятна на ногтях как лейконихию. Во время консультации врач осматривает ногти и расспрашивает о любых недавних травмах, воздействии химических веществ или сопутствующих заболеваниях, которые способствуют появлению белых пятен.

В некоторых случаях врач назначает дополнительные исследования или запрашивает анализ крови, чтобы проверить наличие дефицита питательных веществ или других заболеваний, которые могут быть причиной лейконихии.

Можно ли убрать белые пятна пилкой

Можно, но делать этого не стоит. Чрезмерная полировка в долгосрочной перспективе вызовет другие проблемы. Если причиной является травма глубоко внутри ногтя, придется спилить слишком много слоев пластины, что только ослабит ее.

Как избавиться от белых пятен на ногтях

Специалист по ногтям Линн Грей рассказала, что всегда стоит быть особо осторожным при обработке кутикулы. Чрезмерное усердие грозит повреждением ногтей, что проявится в виде белых пятен, бугорков и ломкости.

— Используйте средство для удаления кутикулы раз в неделю, наносите по всей области и подождите несколько минут, чтобы средство растворило ее. После можно аккуратно отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой, обернутой в вату. Чтобы контур ногтя выглядел аккуратнее и кутикула оставалась мягкой, используйте крем или масло для кутикулы каждый день перед сном, — посоветовала Грей.

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