Кому противопоказано употребление кабачков

Лето всегда пора свежих овощей, фруктов и ягод. Однако не все могут позволить себе насладиться изобилием продуктов без последствий для здоровья, хоть и любят, например, есть кабачки. Существует ряд заболеваний, при которых употребление кабачков противопоказано или требует особой осторожности.

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Так, например, в период острой фазы заболеваний ЖКТ, таких как гастроэнтерит или кишечные инфекции, кабачки могут вызвать дополнительное раздражение слизистой оболочки или ухудшить имеющиеся симптомы. При гастрите кабачки могут увеличить выделение желудочного сока и усилить секрецию кислоты, что также ухудшит состояние хронического гастрита с повышенной кислотностью.

Кроме того, при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и язве желудка кабачки могут вызывать раздражение слизистой оболочки и усиливать болевые ощущения.

Также кабачки способны вызвать спазм поджелудочной железе, что усилит воспалительный процесс и ухудшит состояние при панкреатите. Сокращение произойдет и желчного пузыря. Это, в свою очередь, усилит болевые ощущения и может поспособствовать образованию новых камней.

Негативно употребление кабачков скажется на состоянии почек. Из-за увеличенной нагрузки на этот орган может ухудшиться их функция у людей с почечной недостаточностью.

Помимо этого, людям с аллергией на кабачки также противопоказано добавлять их в рацион. Аллергическая реакция может проявляться в виде зуда, высыпаний на коже, отека или даже анафилактического шока. Не стоит забывать и про индивидуальную непереносимость кабачков, при которой наблюдается общий дискомфорт, вплоть до пищевых отравлений.