Врач назвал медицинский совет Кардашьян ужасной идеей

Поводом для комментария специалиста стал пост 42-летней знаменитости в соцсети. В нем Ким Кардашьян рассказала, что прошла медицинское сканирование всего тела, которое позволяет на самых ранних стадиях выявить такие заболевания, как рак и аневризма.

Дэвенпорт предупредил, что подобная процедура не рекомендована людям, у которых нет симптомов каких-либо заболеваний. Это связано с тем, что при обследовании всего организма есть риск получения ложных результатов, которые повлекут за собой дальнейшие ненужные, болезненные и дорогие диагностические тесты. «У МРТ-сканирования очень высокая чувствительность, поэтому оно с большей вероятностью уловит то, что выглядит ненормальным, но таковым не является», — сказал врач.