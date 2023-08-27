Правда ли, что после родов организм обновляется

Есть такое мнение, что организм женщины полностью обновляется после родов. "Рамблер" разбирался, что на самом деле случается с женским телом на этапе первых месяцев материнства.

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Французские и итальянские ученые провели масштабное исследование, при котором женщин с удачной беременностью и деторождением трижды опрашивали: один раз при рождении и дважды после родов.

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Были рассмотрены пятнадцать симптомов и оказалось, что они ярче проявлялись у женщин через год после родов, чем через полгода.

Через год после рождения ребенка, более половины женщин рассказывали о болях в спине, тревожности и сильной усталости, а треть женщин жаловалась на нарушения сна, головную боль, отсутствие полового влечения и депрессии. Многие жаловались на геморрой, запоры и боль при сексуальном контакте.

Живот и матка

Некоторые женщины удивляются, что их животы все еще выглядят "беременными" через месяц после родов.

Это связано с тем, что матка, которая медленно увеличивается во время беременности, чтобы освободить место для растущего ребенка, нуждается во времени, чтобы вернуться к своим нормальным размерам. Это может занять от 6 до 8 недель.

Излишняя жидкость, накопившаяся в организме во время беременности, также постепенно уменьшится, что поможет уменьшить отек и вздутие живота.

Диастаз прямых мышц живота

Диастаз прямых мышц живота — это когда две мышцы, идущие вниз по середине живота, расходятся во время беременности. Величина расхождения может быть разной.

Это происходит потому, что растущая матка раздвигает мышцы, делая их длиннее и слабее. Мышцы обычно приходят в норму к тому времени, когда ребенку исполняется 8 недель. Если на этом этапе разрыв все еще очевиден, обратитесь к своему врачу, так как это может вызвать проблемы со спиной.

Регулярные упражнения для мышц тазового дна могут помочь уменьшить расстояние между мышцами живота.

Пигментация

Возможно, во время беременности вы замечали, что на коже появлялись более темные пятна. Пигментация кожи (мелазма) может быть связана с гормональными изменениями во время беременности. Это чаще встречается у женщин с более темным типом кожи и реже у женщин со светлой или очень темной кожей.

Пигментация кожи, связанная с беременностью, обычно проходит сама по себе в течение года. Может помочь использование солнцезащитного крема с высоким фактором, чтобы избежать пребывания на солнце, что иногда может усугубить ситуацию.

Иногда пигментация кожи может быть связана с гормональными контрацептивами (такими как таблетки) или другими лекарствами. Поговорите со своим лечащим врачом, если у вас есть какие-либо опасения.

Анемия

Анемия — это заболевание крови, которое развивается, когда в ней недостаточно эритроцитов. Красные кровяные тельца содержат гемоглобин — белок, который переносит кислород по всему телу. Когда в крови недостаточно эритроцитов, появляется чувство усталости, слабости и одышки. У некоторых женщин анемия возникает во время беременности.

Боли в спине

Многие женщины испытывают боли в спине во время беременности. Это связано с тем, что связки ослабевают и растягиваются, чтобы тело было готово к родам и приспосабливалось к растущему ребенку, что создает нагрузку на ваши суставы и вызывает боль в спине. Кроме того, естественный изгиб позвоночника увеличивается, потому что он пытается справиться с дополнительным весом живота. Поэтому могут возникать ощутимые боли в спине.

Боль в спине может продолжаться некоторое время после рождения ребенка. Некоторые исследования показывают, что послеродовая боль в спине должна уменьшиться примерно через 6 месяцев, хотя у некоторых она может быть более продолжительной.

Варикозное расширение вен

Вены после беременности могут быть синими или темно-фиолетовыми, часто бугристыми, выпуклыми или скрученными. У многих во время беременности развивается варикоз, но после родов ситуация заметно улучшается, однако нужно следить за

состоянием ног.

Любое покраснение кожи, отек или болезненность в ноге также могут быть признаком тромбоза глубоких вен. Это требует немедленного лечения.

Растяжки

Если растяжки появились на вашей коже во время беременности, они не исчезнут полностью после рождения ребенка. Но они должны постепенно переходить от розового или пурпурного цвета к белому и становиться менее заметными.

Изменения груди

Исследования показали, что грудь может обвиснуть и измениться в размере и форме после беременности, независимо от того, кормите ли вы грудью или смесью .

Некоторые женщины говорят, что их соски потемнели во время беременности,

Ваша грудь сильно меняется во время и после беременности, поэтому важно регулярно проверять ее и быть в курсе любых изменений.

Изменения размера стопы

У многих женщин во время беременности появляются отеки, особенно на ногах, лодыжках, пальцах и ступнях. Этот отек уменьшится после родов. Тем не менее, некоторые женщины говорят, что размер их обуви навсегда изменился после рождения ребенка.

Выпадение волос

У большинства женщин ежедневно выпадает около 100 волос. Из-за изменения гормонального фона у женщин во время беременности выпадает намного меньше волос. В результате многие женщины замечают, что их волосы кажутся гуще.

Но после беременности у женщины снова начинают выпадать волосы, но с большей силой. Это известно как послеродовое выпадение волос или «телогеновая алопеция». Исследования показывают, что это может произойти примерно через 2–4 месяца после родов.