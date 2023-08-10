Диеты не всегда связаны с правильным питанием и исключительной пользой для организма. Какие из них не только не оказывают положительного эффекта, а, напротив, наносят вред, "Аргументам и Фактам" рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Во-первых, к ним относится рацион питания, преимущественно состоящий из мяса, именуемый диетой льва. Как объяснила специалист, избыток белка становится причиной проблем с сердцем, почками, костями, негативно сказывается на метаболизме и увеличивает риски склеротических повреждений сосудов.

Диета воина, являющаяся вариантом интервального голодания (20/4), в свою очередь, может стать причиной гипогликемии, особенно если человек принимает снижающие сахар крови лекарства.

"Фактически нормально переносит такую диету лишь небольшая группа людей, которая может употреблять минимальное количество калорий в течение 20-часового промежутка. На такой диете можно почувствовать головокружение, слабость, усталость, тревожные расстройства, проблемы со сном, проблемы со стулом, обморочные состояния и повышенную раздражительность", – предупредила врач.

Сыроедческую диету также нельзя назвать полезной для организма. По словам нутрициолога, употребление исключительно сырых продуктов чревато дефицитом важных питательных веществ, таких как витамины D и В12, цинк, селен, железо, омега-3 ненасыщенные жирные кислоты.