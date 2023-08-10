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Диетолог Мансурова перечислила опасные для здоровья диеты

Диеты не всегда связаны с правильным питанием и исключительной пользой для организма. Какие из них не только не оказывают положительного эффекта, а, напротив, наносят вред, "Аргументам и Фактам" рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Во-первых, к ним относится рацион питания, преимущественно состоящий из мяса, именуемый диетой льва. Как объяснила специалист, избыток белка становится причиной проблем с сердцем, почками, костями, негативно сказывается на метаболизме и увеличивает риски склеротических повреждений сосудов.

Диета воина, являющаяся вариантом интервального голодания (20/4), в свою очередь, может стать причиной гипогликемии, особенно если человек принимает снижающие сахар крови лекарства.

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"Фактически нормально переносит такую диету лишь небольшая группа людей, которая может употреблять минимальное количество калорий в течение 20-часового промежутка. На такой диете можно почувствовать головокружение, слабость, усталость, тревожные расстройства, проблемы со сном, проблемы со стулом, обморочные состояния и повышенную раздражительность", – предупредила врач.

Сыроедческую диету также нельзя назвать полезной для организма. По словам нутрициолога, употребление исключительно сырых продуктов чревато дефицитом важных питательных веществ, таких как витамины D и В12, цинк, селен, железо, омега-3 ненасыщенные жирные кислоты.

В заключение врач обратила внимание на риски кетогенной диеты, которая предусматривает сведение к минимуму углеводов. Во-первых, их малое количество в рационе может тоже привести к дефициту питательных веществ. Во-вторых, низкоуглеводные диеты в том числе связывают с риском преждевременной смерти, резюмировала диетолог.

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