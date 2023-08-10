Названы опасные последствия удаления волос в носу

Выщипывание волос в носу может привести не только к болезненным ощущениям из-за их последующего врастания в кожу, но и к заражению различными инфекциями. Об этом сообщает The Sun с ссылкой на отоларинголога Николь Ааронсон.

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По словам врача, волоски выполняют важную функцию, а именно – улавливают пыльцу, пыль и другие частички, которые способны вызвать раздражение носоглотки. В случае их удаления нарушается кожный барьер, пространство для проникновения бактерий в более глубокие ткани расширяется, в результате чего инфекции легче проникнуть в организм.

Когда внутренняя часть носа поражена бактериями, у человека, как правило, наблюдаются болезненные ощущения в этой области, покраснения, прыщи или фурункулы. А в тяжелых случаях речь может идти о тромбозе кавернозного синуса.

Врач обратила внимание, что лучше подстригать волосы, а не избавляться от них при помощи пинцета или воска.