Россиянам назвали опасность длительных и строгих диет

Длительное соблюдение строгих диет замедляет обмен веществ и приводит к некоторым другим неприятным последствиям для здоровья, заявила нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова. О влиянии строгих систем питания на организм она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

© Лента.ру

Свиридова объяснила, что строгие ограничительные диеты, как правило, приводят к быстрой потере веса, однако существует высокая вероятность, что после возвращения к нормальному питанию сброшенные килограммы вернутся. По ее словам, резкий набор веса происходит из-за того, что несбалансированный рацион приводит к замедлению метаболизма.

Видео дня

Еще одним побочным эффектом экстремальных диет собеседница «Ленты.ру» назвала дисбаланс важных для здоровья витаминов и микроэлементов.

Любая строгая диета подразумевает отказ от многих продуктов, из-за чего возникает риск дефицита необходимых витаминов и микроэлементов. Это, в свою очередь, может спровоцировать различные проблемы: от усталости до выпадения волос. Например, нехватка витамина A ведет к сухости кожи, а витамина C — к сонливости и частым простудам

Елена Свиридова

нутрициолог

Также Свиридова призвала не забывать, что голод сильно влияет на настроение. Экстремальные диеты, подразумевающие эпизодический отказ от любой пищи, могут спровоцировать развитие тревоги или апатии. Кроме того, по словам нутрициолога, строгие системы питания часто призывают сосредоточиться на одной категории продуктов, например белково-жировая диета подразумевает употребление исключительно мяса, птицы, рыбы, яиц и молочных продуктов. Главный аргумент приверженцев такого рациона заключается в том, что белок благотворно влияет на мышцы и кости.

В заключение Свиридова рекомендовала вместо соблюдения слишком строгих диет и выбрать сбалансированную систему питания и сочетать ее с умеренными физическими нагрузками.