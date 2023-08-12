5 продуктов, которые уносят годы жизни

Вопреки распространенному мнению, многие люди с сахарным диабетом почти не едят сладкое, однако в их рационе достаточно рафинированных углеводов.

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"В 70% процентов случаев диабета виновата несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов", - подчеркнула в своем Telegram-канале кардиолог Анна Кореневич.

Как отметила врач, белый рис, пшеница (хлебобулочные изделия), колбаса, полуфабрикаты, консервы - это те продукты, употребление которых связано с повышенным уровнем сахара.

Есть данные, что к диабету также приводит недостаток в рационе цельнозерновых продуктов, овощей, орехов, цельных фруктов.

"Необходимо сократить потребление продуктов из первого списка и увеличить в рационе количество продуктов из второго списка, чтобы снизить риски диабета", - подчеркнула Анна Кореневич.