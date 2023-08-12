Организм стремительно засахаривается: 5 продуктов, которые уносят годы жизни
Вопреки распространенному мнению, многие люди с сахарным диабетом почти не едят сладкое, однако в их рационе достаточно рафинированных углеводов.
"В 70% процентов случаев диабета виновата несбалансированное питание, когда человек потребляет слишком много рафинированных углеводов", - подчеркнула в своем Telegram-канале кардиолог Анна Кореневич.
Как отметила врач, белый рис, пшеница (хлебобулочные изделия), колбаса, полуфабрикаты, консервы - это те продукты, употребление которых связано с повышенным уровнем сахара.
Есть данные, что к диабету также приводит недостаток в рационе цельнозерновых продуктов, овощей, орехов, цельных фруктов.
"Необходимо сократить потребление продуктов из первого списка и увеличить в рационе количество продуктов из второго списка, чтобы снизить риски диабета", - подчеркнула Анна Кореневич.
Врачи предупреждают, что регулярное повышение уровня глюкозы в крови провоцирует опасный процесс. Суть в том, что глюкоза начинает вступать в реакцию с белками. Последние принимают непосредственное участие в выработке всех гормонов, ферментов, составляют основу стенок сосудов, эпителия, мембран клеток. В результате этого взаимодействия белок окисляется - проще говоря, засахаривается, провоцируя разрушение тканей и органов, сокращая жизнь на годы.