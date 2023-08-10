Врач призвала избегать одного популярного продукта ради стройности

Нутрициолог Анастасия Костомаха посоветовала россиянам избегать одного популярного продукта ради стройности. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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Быстро сбросить вес без вреда для организма поможет простая диета, заявила специалистка. Так, по ее словам, для достижения данной цели потребуется отказаться от употребления соли в любом виде после полудня.

«Лишняя вода уйдет, отеки пропадут, и человек станет уже через неделю заметно стройнее», — объяснила собеседница издания.