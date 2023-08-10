Врач рассказала, когда арбузы могут навредить здоровью

Арбузы обычно считаются безопасными для употребления в пищу. Однако важно правильно обращаться с ними, а также учесть некоторые нюансы при их употреблении. Об этом рассказала нутрициолог Елена Мановска.

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Так, важно хорошо мыть арбузы, чтобы избежать острых кишечных инфекций и пищевых отравлений.

В составе арбуза содержится натуральный сахар, поэтому в ограниченных количествах его стоит есть людям с диабетом, с лишним весом.

Мановска добавила, что в редких случаях у людей могут возникать аллергические реакции на арбуз. После употребления продукта может возникать сыпь, зуд. Если у человека уже точно выявлена аллергия на какие-либо фрукты или овощи, то при употреблении арбуза стоит проявлять осторожность или обратиться к врачу за консультацией, передает Pravda.ru.

В свою очередь врач-педиатр и терапевт Юлия Сиверцова добавила, что арбуз полезнее дыни. В его составе есть витамин D, кремний, фолиевая кислота. Последний компонент положительно влияет на нервную систему, передает издание «Вести Подмосковья».