Врач рассказала, когда арбузы могут навредить здоровью
Арбузы обычно считаются безопасными для употребления в пищу. Однако важно правильно обращаться с ними, а также учесть некоторые нюансы при их употреблении. Об этом рассказала нутрициолог Елена Мановска.
Так, важно хорошо мыть арбузы, чтобы избежать острых кишечных инфекций и пищевых отравлений.
В составе арбуза содержится натуральный сахар, поэтому в ограниченных количествах его стоит есть людям с диабетом, с лишним весом.
Мановска добавила, что в редких случаях у людей могут возникать аллергические реакции на арбуз. После употребления продукта может возникать сыпь, зуд. Если у человека уже точно выявлена аллергия на какие-либо фрукты или овощи, то при употреблении арбуза стоит проявлять осторожность или обратиться к врачу за консультацией, передает Pravda.ru.
В свою очередь врач-педиатр и терапевт Юлия Сиверцова добавила, что арбуз полезнее дыни. В его составе есть витамин D, кремний, фолиевая кислота. Последний компонент положительно влияет на нервную систему, передает издание «Вести Подмосковья».
Арбузы являются полезными ягодами, которые отлично утоляют жажду. Однако далеко не всем можно их употреблять. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.