Стало известно, чем опасен холодный бутилированный чай

В жаркую погоду не рекомендуется пить бутилированный чай, который стоял в холодильнике, потому что это снизит иммунитет и может привести к простуде или ангине, рассказала Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

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При этом не сильно холодный напиток также не может принести организму пользу, продолжила эксперт. По ее словам, при производстве, упаковке и транспортировке такого чая он теряет все свои плюсы.

«Чего производитель точно не пожалел при производстве холодного чая, так это сахара! Если при заварке оригинального напитка вы сами решаете — положить в свой чай сахар или нет (надеюсь, что все-таки нет), то в бутилированном продукте сладость уже есть. На этом этапе холодный чай по концентрации сахара приравнивается к любому приторному лимонаду» — пояснила Костомаха.

По ее мнению, вместо покупного лучше приготовить домашний охлаждающий чай. Для этого в напиток можно положить дольку лимона, мелко нарубленную мяту, нарезанный кольцами апельсин и остудить его до нужной температуры в холодильнике.