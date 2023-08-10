Диетолог назвала безопасную для здоровья дозу кофе

«При наличии язвенной болезни желудка в стадии обострения, циррозе, панкреатите и аритмии лучше отказаться от кофе. Его всегда можно заменить, к примеру, на цикорий. По запаху и вкусу он напоминает кофе, при этом в цикории содержится большое количество полезных веществ и он благотворно влияет на состояние организма», — добавила Дианова.