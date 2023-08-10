Врач подсказала способы меньше потеть на жаре

Лечение гипергидроза, или повышенного потоотделения, включает косметические, медикаментозные и хирургические методы, говорит врач спортивной медицины и ортопед Памела Мехта. Способы борьбы с потливостью она подсказала изданию Fox News.

Специалистка посоветовала при высокой потливости пользоваться антиперспирантами, которые содержат алюминий. По ее словам, они лучше блокируют потовые железы и помогают меньше потеть, однако их использование противопоказано людям с заболеваниями почек. Мехта добавила, что более серьезного вмешательства может потребовать состояние гипергидроза, при котором потоотделение влияет на качество жизни.

Есть три общих признака гипергидроза. Они включают в себя видимое потоотделение, неспособность удержать в руке карандаш, повернуть дверную ручку, использовать компьютерную мышь или клавиатуру. Кроме того, кожа остается влажной в течение длительного времени и иногда шелушится Памела Мехта