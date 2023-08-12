Врач рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о допустимом количестве чашек кофе в день. Об этом пишет NEWS.ru.
По ее мнению, лучше не пить более двух кружек в день, так как переизбыток кофе влияет на работу сердца и вызывает изжогу. Кроме того, две чашки нужно пить не подряд, а с перерывом — например, утром и вечером.
Специалист добавила, что кофе может оказать негативное влияние на желудок и пищевод или вызывать избыточную секрецию соляной кислоты. Поэтому людям, у которых диагностированы язвенная болезнь желудка, цирроз, панкреатит или аритмия, стоит полностью воздержаться от употребления напитка, заключила Дианова.
Lenta.ru: главные новости