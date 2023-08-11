Психолог предупредила о фейковых болезнях из-за длительного стресса
Длительный стресс опасен тем, что постепенно переходит в различные психосоматические заболевания. Человек может испытывать такую же боль, как при органических повреждениях, в то время как анализы и другие показатели идеальные. С какими именно проблемами можно столкнуться и как бороться со стрессовым состоянием, рассказала «ФедералПресс» психолог Наталия Варская.
«Стресс бьет по внутренним органам. В итоге, где тонко, там и рвется: начинаются проблемы с сердцем, с давлением, с ЖКТ, со сном и так далее. Кроме того, наш организм – фабрика гормонов, и при таком состоянии начинаются сбои. Причем сразу зачастую это не выявляется – вроде и анализы нормальные, а боли и проблемы есть. Все дело в психике», – объяснила специалист.
Как справиться со стрессом, может определить только клинический психолог. Иногда требуется помощь психиатра, так как лечить надо не болезнь, а больного. Все индивидуально – единого рецепта с какими-нибудь медитациями и прочими практиками быть не может, заключила Варская.