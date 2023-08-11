Гинеколог назвала неожиданный способ повысить либидо у женщин

Софоклис объяснила, что женщины, которые читают, слышат или видят сексуальные стимулы, с большей вероятностью будут проявлять интерес к сексу, так как вызванные этим ощущения закрепляются в мозге. Она посоветовала время от времени обращаться к эротике, чтобы усилить либидо. При этом, врач подчеркнула, что этот способ не является универсальным, так как сексуальность зависит от множества факторов.