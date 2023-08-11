Врач объяснила, почему не стоит отказываться от глютена

Врач рассказала, почему этот белок не так опасен для организма, как кажется. В последнее время многие всё чаще отказываются от глютена. Оказывается, зря. Употребление цельнозерновых продуктов оказывает положительное влияние на здоровье: снижает уровень плохого холестерина, помогает нормализовать давление и является профилактикой онкологии.

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По информации Всемирной организации гастроэнтерологов, всего один процент населения страдает непереносимостью глютена, и только половина процента аллергией на пшеницу. Всем остальным не стоит отказываться от употребления этого белка.

В изделиях из цельнозерновой муки много пищевых волокон, витаминов и минералов. Полностью убрать их из рациона — значит лишить себя вкусного источника этих элементов.

Кроме того, популярным заблуждением является то, что глютен провоцируют рак. Цельнозерновые продукты, по мнению учёных, отличная профилактика онкологии.

Доктор Зубарева отметила: