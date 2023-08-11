Диетолог рассказала о допустимой порции торта

Сколько можно съесть торта без вреда для здоровья взрослому и ребенку, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По словам эксперта, порция лакомства для взрослого человека не должна превышать 150 граммов. Тем не менее в этой граммовке может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, поэтому стандартный кусок торта рекомендуется разделить еще на три части. В результате для детей порция не должна превышать 75 граммов.
«На основании диетологических данных рекомендуемой порцией может служить кусок весом около 65 граммов. Если хотите кусочек торта, отрежьте стандартный кусок, разделите его на три части и получите свою порцию», – указала специалист.
По словам Стародубовой, употребление торта в качестве десерта после основного прима пищи приводит к меньшему риску переедания в сравнении с употреблением этого лакомства отдельно.
«Заодно с поступившими с основными блюдами белками углеводы из торта усилят сигнал о насыщении в мозге и позволят вовремя остановиться, а наличие пищи в желудке и кишечнике замедлит усвоение сахаров», – добавила диетолог.
Стародубова добавила, что замена ингредиентов в торте снижает его калорийность, однако несущественно. По ее словам, использование фруктов или пюре из них положительно влияет на состав блюда за счет витаминов и биологически активных соединений. Вместе с тем сладость фруктам придают как раз простые сахара – при достижении желаемой сладости изделия суммарная калорийность понижается несущественно.