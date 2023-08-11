Диетолог рассказала о допустимой порции торта

Сколько можно съесть торта без вреда для здоровья взрослому и ребенку, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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По словам эксперта, порция лакомства для взрослого человека не должна превышать 150 граммов. Тем не менее в этой граммовке может содержаться от 40 до 70 граммов сахара, поэтому стандартный кусок торта рекомендуется разделить еще на три части. В результате для детей порция не должна превышать 75 граммов.

«На основании диетологических данных рекомендуемой порцией может служить кусок весом около 65 граммов. Если хотите кусочек торта, отрежьте стандартный кусок, разделите его на три части и получите свою порцию», – указала специалист.

По словам Стародубовой, употребление торта в качестве десерта после основного прима пищи приводит к меньшему риску переедания в сравнении с употреблением этого лакомства отдельно.

«Заодно с поступившими с основными блюдами белками углеводы из торта усилят сигнал о насыщении в мозге и позволят вовремя остановиться, а наличие пищи в желудке и кишечнике замедлит усвоение сахаров», – добавила диетолог.