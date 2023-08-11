Врач назвала способы не потолстеть снова после похудения

Избежать набора веса после похудения помогут качественный сон и соблюдение режима питания, считает ведущий эндокринолог Клиники здорового метаболизма CGM Clinic Евгения Скрынник. Способы сбросить вес и после этого не потолстеть снова она назвала «Ленте.ру».

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Скрынник заявила, что большинство худеющих относятся к процессу снижения веса как к лечению простуды — семь дней полечили и все. Однако в реальной жизни после быстрого снижения веса сброшенные килограммы быстро возвращаются. Особенно опасны в этом плане строгие ограничительные диеты. Врач предупредила, если суточная калорийность рациона при похудении составляет ниже 1200 килокалорий, прибавка в весе после возращения к нормальному питанию неизбежна.

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1200 килокалорий — это минимальная калорийность, при которой возможно поддержать баланс КБЖУ. Если калорийность рациона ниже, происходит замедление обменных процессов. После окончания такой «голодной» диеты энергетические потребности клетки восстанавливаются медленно, а избыток калорий будет сразу откладываться в жировую ткань

Евгения Скрынник

Кроме того, резкое похудение, которое происходит при соблюдении строгой кратковременной диеты, чревато рецидивом ожирения, продолжила Скрынник. Оптимальной скоростью похудения без срывов и повторного набора веса она назвала два килограмма в месяц при помощи грамотной коррекции рациона.

Сбалансированное питание с коррекцией дефицита витаминов и микронутриентов позволяет снижать и удерживать массу тела в долгосрочной перспективе. Ограничительная диета возможна в виде разгрузочных дней один-два раза в неделю для ускорения процесса похудения. В таком режиме диета не навредит и не даст новую прибавку веса

Евгения Скрынник

В то же время при выходе из диеты важно соблюдать нехитрые правила, считает гастроэнтеролог. Прежде всего необходимо придерживаться четкого режима питания с ранними завтраками и ранними ужинами. Поздние завтраки в научной литературе ассоциируются с риском переедания в течение следующего дня, объяснила Скрынник. Поздние ужины нарушают качество сна, провоцируют повышение уровня сахара в течение ночи и на следующее утро.

Также, по словам Скрынник, после возвращения к обычному рациону каждый прием пищи человека должен включать достаточное количество овощей. Это позволит уменьшить порцию калорийных продуктов, снизить уровень глюкозы в крови и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

В заключение Скрынник отметила важность регулярной физической активности и качественного ночного сна для поддержания результата диеты. «Качественный ночной сон стимулирует выработку гормона роста, отвечающего за сжигание жира в организме, а также предотвращает переедание, к которому часто приводит недосып», — заключила врач.